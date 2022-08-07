Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступил с обширной концертной программой военнослужащих-участников спецоперации по защите Донбасса, а также для самих мирных жителей освобожденных населенных пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР).

На концертной сцене выступили со знаменитыми шлягерами военных лет, а также с песнями советской эстрады в современных аранжировках. Были и музыкальные импровизации.

«Сегодня приезжал ансамбль песни и пляски из Екатеринбурга. Такого масштаба наше населенный пункт никогда не видел, все жители рады и благодарны за такой подарок, что к нам приехали наши друзья из России. Для людей это вызвало такой огромный, приятный резонанс, столько много радости доставили нам эти талантливые артисты», — сказала заместитель главы администрации района Валентина Гладкова корреспонденту «Известий» Александру Морозову.

Также она отметила, что все жители населенного пункта поддерживают Армию России, которая защищает Донбасс от фашизма.

«Отдаленные населенные пункты являются глубоким тылом, мы знаем как тяжело нашим ребятам на передовой и как нужна им такая поддержка. Но людям в селе она нужна не меньше, она поднимает дух, настроение и огромную веру в победу», — добавила Гладкова.

Творческий коллектив зрители встретили овациями и после завершения выступления поблагодарили артистов за самоотдачу, с которой они выступают на всех площадках.

4 августа сообщалось о первом прошедшем рок-концерте для военнослужащих России и Донецкой Народной Республики (ДНР), участвующих в специальной военной операции (СВО). На сцене выступил Михаил Семёнов — фронтмен рок-группы «Декабрь», образованной в 1999 году в Санкт-Петербурге.

Ранее, 31 июля, артисты ансамбля песни и пляски ЦВО представили музыкальные номера солдатам-участникам спецоперации по освобождению ЛНР. Несмотря на 30-градусную жару, артисты ансамбля провели двухчасовой концерт для военнослужащих. Отмечалось, что в списке концертного турне артистов около 10 10 воинских частей, военнослужащие которых восстанавливают боеспособность после освобождения ЛНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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