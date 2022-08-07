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Ансамбль ЦВО выступил перед мирными жителями в ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступил с обширной концертной программой военнослужащих-участников спецоперации по защите Донбасса, а также для самих мирных жителей освобожденных населенных пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР).

На концертной сцене выступили со знаменитыми шлягерами военных лет, а также с песнями советской эстрады в современных аранжировках. Были и музыкальные импровизации.

«Сегодня приезжал ансамбль песни и пляски из Екатеринбурга. Такого масштаба наше населенный пункт никогда не видел, все жители рады и благодарны за такой подарок, что к нам приехали наши друзья из России. Для людей это вызвало такой огромный, приятный резонанс, столько много радости доставили нам эти талантливые артисты», — сказала заместитель главы администрации района Валентина Гладкова корреспонденту «Известий» Александру Морозову.

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Также она отметила, что все жители населенного пункта поддерживают Армию России, которая защищает Донбасс от фашизма.

«Отдаленные населенные пункты являются глубоким тылом, мы знаем как тяжело нашим ребятам на передовой и как нужна им такая поддержка. Но людям в селе она нужна не меньше, она поднимает дух, настроение и огромную веру в победу», — добавила Гладкова.

Творческий коллектив зрители встретили овациями и после завершения выступления поблагодарили артистов за самоотдачу, с которой они выступают на всех площадках.

4 августа сообщалось о первом прошедшем рок-концерте для военнослужащих России и Донецкой Народной Республики (ДНР), участвующих в специальной военной операции (СВО). На сцене выступил Михаил Семёнов — фронтмен рок-группы «Декабрь», образованной в 1999 году в Санкт-Петербурге.

Ранее, 31 июля, артисты ансамбля песни и пляски ЦВО представили музыкальные номера солдатам-участникам спецоперации по освобождению ЛНР. Несмотря на 30-градусную жару, артисты ансамбля провели двухчасовой концерт для военнослужащих. Отмечалось, что в списке концертного турне артистов около 10 10 воинских частей, военнослужащие которых восстанавливают боеспособность после освобождения ЛНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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