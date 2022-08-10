Команда Черчесова «Ференцварош» проиграла «Карабаху» и покинула ЛЧ

Венгерский футбольный клуб «Ференцварош» во главе с российским тренером Станиславом Черчесовым уступил на домашнем поле азербайджанскому «Карабаху» в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов во вторник, 9 августа.

Игра на стадионе Groupama Arena в Будапеште завершилась со счетом 1:3 в пользу «Карабаха». Гол престижа у хозяев смог забить на 86-й минуте Адама Траоре.

Гости же открыли счет на 7-й минуте игры — Абделла Зубир отправил в ворота венгров первый гол. За ним Ибраима Ваджи на 54-й и 78-й минутах оформил дубль.

«Ференцварош» не смог пройти в следующую стадию турнира и покинул Лигу чемпионов. Однако команда Черчесова сможет сыграть в квалификации Лиги Европы, напоминает «Спорт-Экспресс».

Первый матч обе команды сыграли вничью — 1:1, напоминает RT.

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов возглавил венгерский «Ференцварош» 20 декабря 2021 года.

8 июля 2021 года Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу. Он пожелал новым тренерам решить задачу по выходу на чемпионат мира по футболу 2022 года. На следующий день Российский футбольный союз (РФС) расторг контракты с тренерами из штаба Станислава Черчесова по обоюдному согласию.

Уход Черчесова с должности стали прогнозировать после проигрыша сборной России 21 июня команде Дании со счетом 1:4 — команда заняла последнее место в группе В на Евро-2020 и выбыла.