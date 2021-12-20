Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Совфеде поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
Экономика
ЦБ предложил ограничить вклады для малоимущих суммой в 100 тыс. рублей
Мир
МИД заявил о принуждающих РФ к радикальным шагам действиях Украины
Мир
СК Белоруссии намерен допросить сбежавшего из Польши солдата
Общество
В Москве объявлен оранжевый уровень опасности из-за мороза
Общество
Жалобу прокуратуры на приговор экс-главы Раменского района рассмотрят 23 декабря
Мир
Британские ученые признали «Омикрон»-штамм менее опасным для легких
Общество
В Москве 80% госпитализированных с COVID-19 занимались самолечением
Авто
Toyota остановит выпуск автомобилей на пяти заводах
Общество
Минздрав разрешил «Генериуму» клинические испытания вакцины от COVID-19

Черчесов возглавил венгерский «Ференцварош»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов возглавил венгерский «Ференцварош». Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщили в пресс-службе клуба.

«Станислав Черчесов — новый главный тренер футбольной команды «Ференцварош», — говорится в сообщении.

На данный момент «Ференцварош» идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата Венгрии: команда одержала 11 побед в 16 встречах и набрала 35 очков, отмечает «Спорт-Экспресс».

Станислав Черчесов с 2015 по 2016 год был тренером польского футбольного клуба «Легия», с 2016 по 2021 год являлся главным тренером сборной России.

8 июля Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу. Он пожелал новым тренерам решить задачу по выходу на чемпионат мира по футболу 2022 года. На следующий день РФС расторг контракты с тренерами из штаба Станислава Черчесова по обоюдному согласию.

Уход Черчесова с должности стали прогнозировать после проигрыша сборной России 21 июня команде Дании со счетом 1:4 — команда заняла последнее место в группе В на Евро-2020 и выбыла.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021