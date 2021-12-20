Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов возглавил венгерский «Ференцварош». Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщили в пресс-службе клуба.

«Станислав Черчесов — новый главный тренер футбольной команды «Ференцварош», — говорится в сообщении.

📣 Announcement: Stanislav Cherchesov is the new head coach of the football team of Ferencváros pic.twitter.com/M3hlNv3amU — Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) December 20, 2021

На данный момент «Ференцварош» идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата Венгрии: команда одержала 11 побед в 16 встречах и набрала 35 очков, отмечает «Спорт-Экспресс».

Станислав Черчесов с 2015 по 2016 год был тренером польского футбольного клуба «Легия», с 2016 по 2021 год являлся главным тренером сборной России.

8 июля Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу. Он пожелал новым тренерам решить задачу по выходу на чемпионат мира по футболу 2022 года. На следующий день РФС расторг контракты с тренерами из штаба Станислава Черчесова по обоюдному согласию.

Уход Черчесова с должности стали прогнозировать после проигрыша сборной России 21 июня команде Дании со счетом 1:4 — команда заняла последнее место в группе В на Евро-2020 и выбыла.