Москва усомнилась в быстрой реакции Вашингтона на решение по инспекциям в рамках ДСНВ

Россия не ожидает быстрой реакции США на решение по инспекциям объектов в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3). Такое заявление во вторник, 9 августа, сделал замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

«Я не думаю, что она [реакция на меры, принятые Россией в рамках ДСНВ] последует очень быстро, им потребуется всё основательно изучить и понять, что они хотят делать дальше», — отметил дипломат во время конференции по нераспространению ядерного оружия в ООН, которая транслировалась на официальном сайте организации.

Он также отметил, что с юридической точки зрения позиция России хорошо проработана, и предложения Москвы по урегулированию ситуации предусмотрены ДСНВ.

8 августа Москва уведомила Белый дом о временном выводе своих объектов из-под инспекций в рамках ДСНВ вследствие «упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии». Днем позже это решение России прокомментировал замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков, который отметил, что Москва была вынуждена пойти на этот шаг после уведомления США о намерении в ближайшее время провести на территории инспекции стратегических объектов, что было расценено как провокация.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Россия не получала от США никаких предложений по переговорам касательно ДСНВ. При этом он подчеркнул, что диалог по данному вопросу необходим.

Россия и США заключили договор СНВ-3 в 2010 году на 10 лет, он вступил в силу в 2011-м. Соглашение предусматривало сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1500, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700.