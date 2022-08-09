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Россия не получала от США предложений по переговорам об СНВ-3

Песков: РФ не получала от США предложений по переговорам об СНВ-3
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Россия не получала от США никаких предложений по переговорам касательно Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил 9 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы пока не получали никаких конкретных предложений на этот счет, но, еще раз повторяем, диалог в этой области необходим», — отметил он.

Представитель МИД также решил никак не комментировать то, что Россия направила официальное уведомление США о временном выводе из-под инспекций в рамках договора о СНВ своих объектов.

«Это прерогатива МИДа, они уже комментировали на этот счет», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, уведомила ли РФ Соединенные Штаты о временном выводе своих объектов из-под инспекции по ДСНВ.

Ранее 9 августа Организация Объединенных Наций (ООН) обратилась к России и Соединенным Штатам Америки с призывом решить вопросы по инспекциям в рамках ДСНВ. Сторонам нужно решить вопросы доступа и позволить инспекторам вернуться к своей работе по проверке исполнения договора, завили в офисе генерального секретаря организации.

В понедельник, 8 августа, Россия уведомила США о временном выводе из-под инспекционной деятельности по Договору о стратегических наступательных вооружениях своих объектов. Согласно формулировке МИД России, страна «вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере» из-за упорного стремления Вашингтона добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, не учитывающих реалии и создающих для США односторонние преимущества.

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О готовности американской стороны обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит подписанный в 2011 году СНВ-3, заявил 1 августа президент США Джо Байден. По заявлению заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасностью Бонни Дженкинс, США хотели бы подписать с Россией новый документ на замену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, однако каких-либо сроков возобновления диалога с Россией по стратегической стабильности нет.

Официальный представитель кремля Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Москва неоднократно говорила о необходимости как можно скорее начать переговоры с США о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). По его словам, времени для продления договора остается мало.

Россия и США заключили договор СНВ-3 в 2010 году на 10 лет, он вступил в силу в 2011-м. Соглашение предусматривало сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1500, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев до 700.

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