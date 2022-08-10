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Попали в яблочки: прототип Apple-1 и метатель Бэнкси

Главные аукционные лоты августа
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Фото: REUTERS/RR Auction/Cover-Images.com
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Редчайший суперкар McLaren Sabre, прототип компьютера Apple-1, принадлежавший Стиву Джобсу, рукопись Ван Гога и раритетный винил от родоначальника хип-хопа — хотя август традиционно считается мертвым сезоном в аукционном деле, некоторые яркие лоты будут проданы и в этом месяце. «Известия» собрали подробности.

Прототип Apple-1

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Фото: rrauction.com
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Компьютеры Apple-1, с которых началась история великой корпорации, — один из самых любимых артефактов у техногиков. И поскольку их в общей сложности было произведено около 200 (включая первую партию из 50 устройств), на аукционах они фигурируют довольно часто. Особенно ценятся работающие экземпляры — их всего шесть, и один из них был продан в 2014 году за $905 тыс.

Теперь же на аукцион выставлен по-настоящему уникальный предмет — прототип, сделанный Стивом Возняком вручную в единственном экземпляре. Именно с этой системной платой Стив Джобс пришел в магазин к Полу Терреллу и предложил ему продавать их за $50. Террелл, как известно, заинтересовался, но сказал, что ему нужны полностью собранные компьютеры, за которые он готов платить по $500. Джобс принял вызов. Так появился Apple-1.

Плата, увы, не функционирует, но — выбирать не приходится. В любом случае ее историческая ценность выше, чем даже у работающего Apple-1. На момент написания статьи лидирующая ставка составляла $407 тыс., однако до завершения торгов еще больше недели, и нет сомнений, что итоговая сумма окажется существенно выше.

Суперкар McLaren Sabre

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Фото: mecum.com

Крупные торги суперкарами пройдут в калифорнийском Монтерее. Здесь будут представлены и современные серийные автомобили, и прототипы, и ретромодели разных лет (в том числе 1930-х). Один из центральных лотов — McLaren Sabre, произведенный всего в 15 экземплярах. Его основа — монокок из углеродного волокна, окрашенный в цвет «жидкое серебро» с яркими акцентами цвета «жидкая папайя».

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Дизайн был сделан на основе пожеланий заказчика: кричащие кислотные оттенки здесь сочетаются со строгим металликом. Так, водительское сиденье отделано ярко-оранжевым (Volcano Orange), хотя пассажирское решено в темно-серых тонах. Получается, что даже из тех 15 экземпляров этот (он имеет номер 11) уникален по внешнему виду.

Не менее интересно и то, что под капотом. McLaren Sabre — самый быстрый негибридный двухместный автомобиль McLaren. Он оснащен четырехлитровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 824 лошадиных силы и может развивать скорость до 350 км/ч. Это на 10 км/ч больше, чем у McLaren Senna, предшественника Sabre.

Неудивительно, что эстимейт более чем внушительный — $4,5–5 млн. Но такая машина, скорее, произведение искусства, а не средство передвижения. Вот и первый владелец на ней почти не ездил — пробег составляет всего 160 км.

Триптих Бэнкси

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Фото: sothebys.com
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Бэнкси — один из лидеров современного тиражного искусства. Свои граффити он репродуцирует трафаретным способом на холстах, листах и прочих материалах, а благодаря тому, что всё это лимитированные серии, цены на них впечатляющие. Крупнейшие аукционные дома регулярно проводят торги, целиком посвященные работам Бэнкси, вот и в этом августе Sotheby’s устроит очередную распродажу. Топ-лот — триптих «Метатель цветов». Одно из самых известных изображений анонимного художника, изначально размещенное в 2005 году в Вифлееме, было отпечатано на трех панелях разного размера и формата: на левой — только рука с букетом, на центральной, самой крупной (92 см по широкой стороне) — фигура метателя, а на правой — другая рука.

Выглядит оригинально и эффектно, ну а карандашный автограф Бэнкси на левой панели добавляет эксклюзивности произведению. И тем не менее эстимейт £150–200 тыс. кажется чрезмерным. Это ведь не уникальная вещь, их таких 300! Не считая иные воспроизведения «Метателя цветов». Однако у рынка свое мнение. Работы Бэнкси — даром что известного критика капитализма — стабильно растут в цене, и, вероятно, данный лот тоже найдет своего покупателя (читай: инвестора).

Рукопись Винсента Ван Гога

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Фото: uk.drouot.com
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Интереснейший лот предлагает на аукционе рукописей французский дом Drouot. Это небольшая двухсторонняя рукопись Винсента Ван Гога. Причем не очередное письмо к брату, а нечто более необычное. На одной стороне 23-летний художник, тогда еще только начинавший свой творческий путь, воспроизвел стихотворение Генри Лонгфелло «Февральский вечер». На обороте же — фрагмент неизвестного религиозного стиха на голландском языке, 29 строк.

Чтобы понять значение этого лота, надо вспомнить биографию Ван Гога. В 1876 году он увлекся живописью и ушел из компании Goupil & Cie, торговавшей живописью. Будущий создатель «Подсолнухов», разочаровавшийся в коммерции, всё больше погружался в художественные фантазии, и поэзия, в том числе Лонгфелло, ему помогала в этом. Но примерно тогда же Винсент увлекся религией и даже планировал стать миссионером, проповедовать. Таким образом, этот клочок бумаги оказывается ярким свидетельством обоих его интересов.

Судя по всему, лист происходит из альбома, который принадлежал Энни Слейд-Джонс, домовладелице Ван Гога в Айлворте (Англия), где он работал учителем с октября по декабрь 1876-го. Ван Гог заполнил шесть страниц стихами разных авторов, отрывками из Библии и религиозными гимнами. Впоследствии они были разрезаны на части и разошлись по коллекциям всего мира.

Аукционный дом рассчитывает выручить за раритет $40–50 тыс.

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