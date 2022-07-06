Карл и великие: эскизы Лагерфельда и раритеты Тарковского

Скульптура возрастом более четырех тысячелетий, эскизы Карла Лагерфельда, редкие фото со съемок «Андрея Рублева» и NFT анимированнной 3D-модели вакцины от коронавируса. Арт-сфера в июле традиционно берет передышку после насыщенного июня, зато аукционные дома предлагают самые необычные и экстравагантные лоты иного плана, которые в иное время могли бы и затеряться на фоне многомиллионных продаж живописи. «Известия» выбрали самое интересное.

Фотоархив со съемок «Андрея Рублева»

Фото: предоставлено пресс-службой

Материалы со съемок фильмов фигурируют на аукционах часто, ведь создание крупной игровой картины — это всегда огромное количество рабочих документов, фотографий и прочих «отходов производства». Но в случае с признанными шедеврами кинематографа даже второстепенные артефакты имеют отнюдь не сувенирное, а музейное и научное значение. Поэтому хочется верить, что очередной лот аукциона «Литфонд» попадет в руки заботливого хозяина и настоящего ценителя истории отечественного искусства.

На торги выставлена объемная коллекция из 446 свидетельств работы над кинокартиной «Андрей Рублев» Андрея Тарковского, которая снималась в 1964–1965 годах. В нее вошли так называемые контрольки — слайды с фотографиями рабочих моментов, а также свыше полусотни разноформатных фотографий, выполненных, по всей вероятности, Евгением Умновым — советским журналистом, который на протяжении 30 лет фиксировал культурную жизнь столицы. Особую ценность имеет снимок «Анатолий Солоницын и Николай Гринько на съемках фильма» с автографом режиссера на обороте.

Заявленная стартовая цена — 700 тыс. рублей — наверняка изрядно вырастет в процессе торгов. Впрочем, у коллекционеров будет выбор: помимо материалов по «Андрею Рублеву» в аукционе участвуют также раритеты со съемок «Соляриса», «Иванова детства» и дипломной среднеметражной работы «Каток и скрипка». Таким образом, лотами охвачен весь ранний период творчества Тарковского.

Древнеегипетская скульптура

Фото: Christie’s

Античные скульптуры на аукционах периодически встречаются, но произведения еще более древних цивилизаций, чем Рим и Греция, невероятно редки. И вот один из таких раритетов в этом месяце продает Christie’s. Это известняковое изображение вельможи Мехернефера с сыном эпохи Древнего царства, приблизительно датированное XXIV веком до н.э. Высота памятника — 65 см. Примечательна и его история: среди прошлых владельцев — король Великобритании Георг III, при котором был побежден Наполеон.

Раритет попал в Англию в конце XVIII века как подарок монарху: сэр Джеймс Портер, британский дипломат, служивший послом в Стамбуле, преподнес скульптуру Георгу III, зная о его увлечении коллекционированием редкостей и произведений искусства. В Christie’s не сообщают, как артефакт попал к самому Портеру — вероятно, достоверных сведений об этом нет, но в те времена состоятельному джентльмену, служившему на Востоке, не составило бы труда купить подобную вещь. Ценность их едва ли кто-то понимал.

В свою очередь, король около 1778 года подарил скульптуру своему другу Томасу Ворсли, описав ее как изображение Исиды и Осириса, и с тех пор произведение хранилось в Ховингхэм Холле, усадьбе Ворсли в Йоркшире. А вот атрибуция позже была исправлена. Когда древнеегипетское письмо было дешифровано, стало ясно, что это вельможа Мехернефер — жрец богини Уаджит и посланник царя в Нубии — вместе с сыном. Сообщается, что в скульптурной группе была и третья фигура, изображавшая жену Мехернефера, однако она была намеренно уничтожена, видимо, по приказу самого Мехернефера. Статуя предназначалась для часовни в его гробнице.

Эстимейт Christie’s не сообщает, но очевидно, что речь идет о миллионах долларов.

Тетрадь эскизов Карла Лагерфельда

Фото: Sotheby’s

Sotheby’s продолжает распродавать наследие Карла Лагерфельда. Топ-лот очередной, уже четвертой части торгов — папка-тетрадь с 25 рисунками великого кутюрье. Жакеты, юбки, платья — при всей эскизности этих набросков они создают целостные образы, «луки», как сказали бы в глянцевых журналах. Ну а изящество штриха и естественность линий выдают в Лагерфельде настоящего художника, а отнюдь не только выдающегося модельера.

Самое интересное, что ко многим рисункам прикреплены кусочки ткани — видимо, Карл намечал, из какого именно материала он будет делать изображенные им наряды. Кое-где есть и фотографии — то ли образцы для вдохновения, то ли первые примерки уже изготовленных по эскизам нарядов. Датировка папки и работ в ней не сообщается, но судя по тому, что помимо изображений там есть и газетные вырезки 1969 года, можно предположить, что и наброски были сделаны еще до того, как Лагерфельд возглавил Chanel, в период его сотрудничества с Fendi и Chloé.

Впрочем, это виднее историкам моды, которые, вероятно, смогут атрибутировать каждый рисунок. Если, конечно, коллекция после обретения нового владельца останется для них доступна. В том, что лот найдет хозяина, сомневаться не приходится: для подобного раритета, обладающего несомненной художественной ценностью, эстимейт €10–15 тыс. представляется весьма скромным.

NFT трехмерной модели вакцины

Фото: Christie’s

Последний лот в нашей июльской подборке — пожалуй, самый экстравагантный. В этом месяце через Christie’s университет Пенсильвании продаст NFT 3D-модели вакцины от COVID-19. Фактически, речь идет о компьютерном анимированном изображении, показывающем метод действия модекул мРНК-вакцины (это, например, Pfizer и Moderna). Продаются, разумеется, не права на саму разработку, а оригинальный цифровой сувенир, к созданию которого причастен человек, стоявший у истоков мРНК-вакцин — доктор Дрю Вайсман.

Сообщается, что Вайсман вместе с Университетом Пенсильвании и подготовил данную 3D-модель. Вместе с роликом и NFT-сертификатом счастливый победитель торгов получит патентные заявки, оригинальное письмо от доктора и раскадровку, помогающую понять, что конкретно изображено в видео.

Ну а еще это возможность почувствовать себя спонсором науки и благодетелем человечества. Все вырученные средства университет обещает потратить на новые разработки, связанные с медициной.