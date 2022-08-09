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Самолет «Байкал» получил первого предварительного заказчика в Сибири

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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Региональная авиакомпания «Красавиа» из Красноярского края и разработчик легкого самолета ЛМС-901 «Байкал» подписали предварительный договор на поставку 10 самолетов этого типа эксплуатанту, начиная с 2025 года. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе УЗГА (Уральский завод гражданской авиации, разработчик самолета) во вторник, 9 августа.

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«УЗГА и авиакомпания «КрасАвиа» подписали предварительный договор на поставку десяти легких многоцелевых самолетов ЛМС901 «Байкал». Поставки состоятся в период с 2025 по 2029 годы. Воздушные суда будут иметь возможность конвертации пассажирского салона в грузовую и грузопассажирскую версии. Для расширения условий эксплуатации будет предусмотрена установка лыжного шасси. Бортовое радиоэлектронное оборудование позволит выполнять полеты по приборам», — сказали в пресс-службе.

Планируется, что авиакомпания будет использовать новые машины для регулярных полетов в удаленные и труднодоступные населенные пункты Красноярского края, а также для выполнения авиационных работ в интересах санитарной авиации и авиалесоохраны.

Согласно утвержденной программе развития авиатранспортной отрасли до 2030 года, Минтранс ожидает завершения сертификации девятиместного самолета на замену советским «кукурузникам» Ан-2 до конца 2023 года. Первые поставки планируются в 2024 году — 14 самолетов поставят заказчикам, которых покане называют.

Легкий самолет «Байкал» представили в Москве на площадке «Крокус Экспо» в рамках выставки NAIS 2022 9 февраля. Воздушное судно предназначено для полетов в труднодоступные места вплоть до подбора посадки с воздуха. Он может приземляться на грунт, грязь, а также снег и воду. Использовать машину возможно при температуре от –50 до +50 градусов. Тогда же отмечалось, что серийное производство «Байкала» начнется в 2024 году. Конструкторы и разработчики отмечали, что он возродит региональные перелеты.

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