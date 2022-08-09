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Purina заявила об остановке производства серии кормов для кошек и собак в РФ

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Американская компания Purina, входящая в Nestle, остановила продажу и производство в России кормов Friskies для кошек и собак, а также ряда продукции других брендов в связи с возникшими трудностями в логистике. Об этом во вторник, 9 августа, сообщил представитель горячей линии компании.

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«Из-за логистических трудностей с поставками сырья остановлено производство и продажа кормов Friskies для кошек и для собак, Cat Chow, Dog Chow, Gourmet и Darling Dog», — рассказал ТАСС собеседник.

При этом продукция Purina One, Purina One Dog, Felix, Proplan останется в продаже.

Швейцарская компания Nestle объявила о приостановке импорта продукции в Россию еще 11 марта. Тогда отмечалось, что компания продолжит поставлять в РФ товары первой необходимости, такие как детское питание, каши, специализированное питание и лечебные корма для домашних животных. 23 марта Nestle сообщила о прекращении продажи в России продукции брендов KitKat и Nesquik.

10 марта Nestle прекратила инвестиции на территории РФ ирекламную кампанию.

Международные фирмы приостанавливают деятельность в России на фоне санкций и возникших проблем с логистикой. Запад усилил санкционное давление на РФ после начала операции по защите Донбасса. В середине февраля ситуация в Донбассе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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