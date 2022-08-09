Эксперт оценил проведение Московского международного кинофестиваля в 2022 году

Пресс-конференция Московского международного кинофестиваля (ММКФ) и всё, что на ней было сказано, похоже на чудо, а выступление организаторов выдает огромные объемы проделанной работы в текущих непростых условиях. Такое мнение во вторник, 9 августа, выразил обозреватель «Известий», кинокритик Сергей Сычев.

«Факт этой пресс-конференции, как и всё, что на ней было сказано, уже похож на чудо. В конце июня было объявлено, что команда фестиваля практически полностью сменилась, до самого фестиваля оставалось два месяца, а за такое время даже в обычных условиях сделать международный кинофестиваль, крупнейший ивент такого рода в стране, конечно, невозможно. А сейчас условия не просто необычные — они беспрецедентные, потому что в этом году сошлись и политические катаклизмы, и пандемия, которая вновь напоминает о себе», — подчеркнул он.

По словам эксперта, главной задачей организаторов являлось проведение фестиваля несмотря ни на что и сохранение его действительно международным, а не российским с участием нескольких очевидных дружественных стран.

«Даже то немногое, что они сообщили о программе на конференции, выдает огромные объемы проделанной работы. Трудно представить, каким образом удалось добыть в программу двадцать французских картин и восемнадцать китайских. Если бы кто-то до пресс-конференции сказал, что фестиваль будет закрывать свежий фильм Пак Чхан-ука, каннский призер и одна из главных фестивальных картин год, никто бы не поверил. Половина стран, представленных в программе, — «недружественные», и это значит, что риски были большими, но фестиваль на это всё равно пошел», — отметил Сычев.

Он указал, что пока трудно сказать, какие фильмы станут главным событиями фестиваля. Однако среди них точно будет «Природа» Артура Пелешяна, одного из главных гениев мирового кинематографа, который у себя на советской родине был и остался до сих пор не оценен по достоинству.

«Это «Молодость» Дмитрия Давыдов, возможно, главного российского режиссера сегодня – и при этом очень плодовитого: только что на фестивале «Окно в Европу» он представил свою выдающуюся картину «Песни лета». Стоит также обратить внимание на «Верблюжью дугу» Виталия Суслина: завсегдатаи «Кинотавра» и «Окна в Европу» хорошо знают его работы, теперь и ММКФ решил предоставить ему свою площадку. Видно, что ММКФ делает ставку на широкого зрителя, это по-прежнему главная в России выставка достижений мирового кинохозяйства, от количества программ разбегаются глаза, и люди опять на входе в «Октябрь» будут охотиться за лишними билетиками. И, конечно, большое присутствие российского кино в программе тоже будет оценено аудиторией, национальный конкурс — это тоже риск, попытка войти на новую территорию, и она очень интригует», — добавил кинокритик.

Московский международный кинофестиваль в 2022 году пройдет с 26 августа по 2 сентября. Церемонии открытия и закрытия состоятся в Московском театре мюзикла, а посмотреть фильмы можно будет в кинотеатрах «Художественный», «Иллюзион», «Октябрь», Доме кино, «Москино», Центре документального кино и кинозале Третьяковской галереи.

2 августа Сергей Сычев прокомментировал отсутствие россиян в программе Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне в 2022 году. По мнению обозревателя «Известий», это решение является политическим. Он отметил, что руководство фестиваля, вероятно, не ставило перед собой цель развести политику и культуру, как это стремились сделать в Каннах или Венеции.