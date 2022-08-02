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Эксперт оценил отсутствие россиян в программе кинофестиваля в Сан-Себастьяне

Эксперт Сычев оценил отсутствие россиян в программе кинофестиваля в Сан-Себастьяне в 2022 году
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Фото: ТАСС/EPA/Javier Etxezarreta
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Программа ежегодного Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне в 2022 году не включает картин из России. Как убежден обозреватель «Известий» Сергей Сычев, отсутствие российских фильмов в проекте фестиваля является политическим решением.

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По словам эксперта, объявленная программа очень сильная. В частности, бросаются в глаза имена Ульриха Зайдля, Хон Сан-су, Кристофа Оноре, Себастьяна Лелио.

«Но вот российских имен в программе нет — как и у Венеции с Торонто, которые тоже выложили свои лайн-апы. Стоит отметить, что 3 марта этого года фестиваль в Сан-Себастьяне опубликовал официальное заявление, в котором, в частности, было отмечено, что «процесс отбора фильмов происходит на индивидуальной основе и никогда не связан с их национальностью, даже в случаях, когда фильмы поступают из стран, где правительства нарушают фундаментальные права». Далее в заявлении указывается, что фестиваль обязательно предоставит платформу тем «русским голосам, которые противостоят агрессии, совершаемой их страной». Тем не менее в программе нет картин никаких российских авторов — и украинских тоже нет», — указал Сычев.

Он отметил, что руководство фестиваля, вероятно, не ставило перед собой цель развести политику и культуру, как это стремились сделать в Каннах или Венеции.

«Таким образом, последняя громкая премьера российского автора из известных запланирована на фестивале в швейцарском Локарно. Это «Сказка» Александра Сокурова, которая будет претендовать на главный приз фестиваля — престижного «Золотого леопарда». Конечно, отсутствие российских фильмов в программе любого международного фестиваля этого года — решение политическое: прошлый год, когда Россия активно присутствовала на зарубежных площадках и получала большие призы, доказывает, что кино международного уровня в стране много. Но Сан-Себастьян, вероятно, решил от повестки отстраниться и сделать программу более комфортной», — добавил обозреватель «Известий».

Ранее, в мае 2022 года прошло еще одно важное событие в мире кино — Каннский кинофестиваль. Фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда «Треугольник печали» взял главный приз Каннского кинофестиваля.

В этом году в Каннском фестивале была представлена только одна российская картина — «Жена Чайковского» Кирилла Серебренникова. В своем заявлении Канны сообщили, что не примут российскую делегацию и никого, кто связан с российским правительством. Кроме того, российские СМИ не получили аккредитацию на фестиваль.

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