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Главный приз Каннского фестиваля получил фильм «Треугольник печали»

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм шведа Рубена Эстлунда «Треугольник печали». 75-го церемония награждения прошла 28 мая.

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Это вторая «Золотая пальмовая ветвь» режиссера. В 2017 году он выиграл приз за картину «Квадрат».

Лучшим режиссером признан ветеран Канн — южнокореец Пак Чхан-ук за работу над картиной «Решение уйти».

Приз за лучшую женскую роль достался иранке Заре Амир Эбрахими из фильма «Священный паук» режиссера Али Аббаси.

Лучший актер, по версии жюри фестиваля, — актер из Южной Кореи Сон Кан-хо за его роль в «Брокере» Хирокадзу Корээды. Артист прославился несколько лет назад за игру в фильме «Паразиты».

Наградой за сценарий отметили картину «Парень с небес» шведа Тарика Салеха.

Приз жюри достался «Иа» Ежи Сколимовского и «Восьми горам» Феликса ван Гронингена и Шарлотты Вандермерш.

Специальный приз в честь 75-летия Каннского кинофестиваля достался «Тори и Локита» братьев Дарденн.

Гран-при получили бельгийский фильм «Близко» Лукаса Донта и «Звезды в полдень» американки Клэр Дени.

В этом году в Каннском фестивале была представлена только одна российская картина — «Жена Чайковского» Кирилла Серебренникова. Ранее в своем заявлении Канны сообщили, что не примут российскую делегацию и никого, кто связан с российским правительством. Кроме того, российские СМИ не получили аккредитацию на фестиваль.

При этом 24 мая украинский режиссер Сергей Лозница, принимающий участие в 75-м Каннском кинофестивале, высказался против бойкота россиян. По его словам, такое отношение бесчеловечно.

22 мая во время награждения за вклад в киноискусство в Каннах Лозница произнес речь в защиту российской культуры и обратился к западным коллегам с призывом не смешивать политику и творчество.

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