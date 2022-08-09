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«Афимолл» первым из ТЦ в России расторг контракт с ритейлером Zara Inditex

«Афимолл» первым из ТЦ в России расторг контракт с Inditex — ритейлером Zara
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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«Афимолл Сити» первым из российских торговых центров досрочно расторг контракт с испанским ритейлером одежды Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear и другими). Об этом рассказал «Известиям» девелопер ТЦ ООО «АФИ РУС» — AFI Development во вторник, 9 августа.

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Как отметил вице-президент «АФИ РУС» Цвия Левиев, оценив ситуацию на рынке, компания увидела для себя новые возможности и перспективы, поскольку желающих занять пустующие топовые площади достаточно много.

«И сейчас в летний период, и на протяжении всех последних месяцев мы не наблюдаем затишья и вернулись к допандемийным показателям трафика и продаж, а перспектива открытия новых магазинов добавляет уверенности в увеличении потока посетителей и адаптации рынка к новой действительности», — указал он.

Некоторые иностранные ритейлеры приостановили ведение бизнеса на территории РФ на фоне санкций и спецоперации в Донбассе. Сети закрыли магазины еще в марте, торговые помещения пустуют. При этом неопределенность с ведением бизнеса сохраняется.

В конце июля Госдума приняла закон о том, что владельцы недвижимости, сдающие ее в аренду компаниям торговли или общественного питания из недружественных стран, могут требовать повышения арендной платы или расторжения договора без уплаты неустоек. Соответствующий закон № 131315-8 уже принят в третьем чтении.

В «Афимолле» подчеркнули, что на освободившиеся локации пришли не только российские, но и международные бренды. Основные товарные группы: одежда, товары для дома и обувь. Новые магазины откроются уже в октябре.

«В текущей ситуации появилась возможность открыть для покупателя больше новых брендов и проектов, включая российские. Некоторые уже известные всем сети расширяются и обновляют формат, увеличивают ассортимент. В результате мы предоставим посетителям «Афимолл Сити» более широкий выбор и одновременно дадим возможность отечественным маркам и новым брендам на российском рынке раскрыть свой потенциал», — сказала Цвия Левиев.

В ТЦ подчеркивают, что сегодня в «Афимолл Сити» сформирован достаточно длинный лист ожидания, в котором представлены бренды из России, Турции, Италии и других стран.

В руководстве торгового центра отметили, что главное преимущество «Афимолл Сити» — уникальная локация в самом сердце Москва-Сити. Инфраструктура офисных башен, а также близость сразу трех станций метро, две из которых выходят непосредственно в сам «Афимолл», обеспечивают непрерывный приток потенциальных покупателей. Ежедневный трафик «Афимолла» сейчас превышает 100 тыс. человек

«Именно поэтому мы быстрее других восстановились после окончания карантина. Повышенный спрос на наши площади также объясняется хорошими коммерческими результатами арендаторов. Мы прикладываем все усилия, чтобы «Афимолл Сити» всегда был востребован, как у арендаторов, так и у посетителей», — заверили в руководстве ТЦ.

Эксперты рынка недвижимости уже отмечали, что реальная вакансия площадей в торговых центрах из-за приостановивших работу ритейлеров будет понятна только в сентябре. Именно в этот период ритейлеры совершают закупки на будущий сезон.

Inditex решил приостановить работу в РФ в марте. Компания указала, что в текущих обстоятельствах она не может гарантировать непрерывность операций и коммерческих условий в России. На страны долю приходилось около 8,5% операционной прибыли группы. В середине июня в каталоге Wildberries появилась продукция Inditex.

В середине июля брокер торговой недвижимости, который погружен в детали переговоров, рассказал «Известиям», что возвращение Inditex к работе в России затягивается. Компания попросила собственников ТЦ продлить договоры аренды на специальных условиях до конца года, в некоторых случаях — до 1 марта 2023 года. Речь шла о минимальной оплате за аренду точек, которые «заморожены».

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