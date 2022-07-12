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Zara может вернуться в Россию лишь в 2023 году

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Возвращение Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti и другие) к работе в России затягивается. Компания попросила собственников ТЦ продлить договоры аренды на специальных условиях до конца года, в некоторых случаях — до 1 марта 2023 года. Речь идет о минимальной оплате за аренду точек, которые «заморожены». Об этом «Известиям» рассказал брокер торговой недвижимости, который погружен в детали переговоров.

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Компания не может оперативно решить, какие образом ей следует возобновить работу в РФ. Речь идет о нескольких путях, которые уже ранее использовали другие иностранные бренды. К примеру, компания может продавать бизнес местному партнеру, что будет сопровождаться переименованием сети магазинов. Либо продать права на франшизу, как это уже реализовано в Армении или Грузии. Пока этот процесс не завершен, Inditex намерена продлить аренду в торговых сетях на нынешних специальных условиях, то есть фактически речь идет о минимальной оплате площадей, пока они простаивают.

Inditex не предоставила комментариев.

Эксперт уточнил изданию, что компания в части случаев намерена пролонгировать договоры до конца года. В некоторых случаях владельцы ТЦ получили предложение продлить специальные условия до 1 марта 2023 года. Видимо, компания предполагает, что переговорный процесс по возвращению к работе может затянуться. «Известия» направили запрос в российский офис Inditex. Как ранее писало издание, сам ритейлер готов вернуться к работе — новые логистические маршруты уже настроены. Компания при этом постоянно пересматривает дедлайны. Например, компания хотела возобновить реализацию в июне, чтобы распродать оставшиеся товары к новому осеннему сезону.

Собственники торговых центров массово еще не получали предложения компании о пролонгации договоров, сказал «Известиям» вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. По его словам, приложения к договорам аренды о специальных условиях действуют до 31 августа, напомнил он.

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«В зависимости от торгового центра компания платит разные суммы, в среднем речь о минимальных платежах. Это так называемая оплата на эксплуатацию здания, то есть расходы на содержание общих зон и самого здания — его уборку, эксплуатацию, обеспечение безопасности и так далее», — рассказал эксперт.

По его словам, ритейлер не заинтересован в потере доли на российском рынке, однако понимания о том, как вернуться, у него пока нет.

8 июня директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева заявила «Известиям», что магазины Inditex могут возобновить работу в России уже этим летом. Она добавила, что открытие в летний период логично с точки зрения бизнеса — это позволит продать оставшийся сезонный товар и войти в осень с новой коллекцией.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за санкций, которые были введены рядом стран Запада после начала спецоперации по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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