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Песков отметил эмоциональное отношение Путина к символам спецоперации

Песков: Путин эмоционально воспринимает появление символов спецоперации
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Никто, включая президента России, не может оставаться без эмоций на фоне появления символов спецоперации на Украине. Об этом 9 августа заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Естественно, никто не может оставаться без эмоций на фоне таких символов операции. И в том числе и президент, конечно», — ответил он на вопрос журналистов об эмоциях президента.

Представитель Кремля обратил внимание, что эмоции Владимира Путина были видны накануне в ходе общения с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.

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8 августа Гладков подарил президенту России во время встречи шоколад «Алёшка» и рассказал историю мальчика, который выходит к дороге встречать российских солдат, направляющихся на спецоперацию по защите Донбасса. Школьник живет в селе Веселая Лопань под Белгородом и приветствует российских военнослужащих.

Когда местные кондитеры узнали про эту историю, то сделали шоколадки.

25 мая Гладков рассказал, что в магазинах шоколад продаваться не будет. Он отметил, что первая партия выпущенного шоколада была отправлена раненым военным в госпитали, а также тем, кто находится на передовой. Также получил сладость и сам мальчик.

12 мая Министерство обороны России в своем Telegram-канале поблагодарило мальчика за патриотизм.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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