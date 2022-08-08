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Путину рассказали историю появления шоколадок «Алешка» после спецоперации

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Фото: t.me/vvgladkov
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Президенту России Владимиру Путину рассказали о мальчике Алексее из Белгородской области, в честь которого выпустили шоколадки.

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Сегодня, 8 августа, состоялась встреча Путина и белгородского губернатора Вячеслава Гладкова. Глава Белгородской области вручил президенту подарок от региона — шоколадки «Алешка» и рассказал историю их создания.

Гладков рассказал, что этот мальчик живет в селе Веселая Лопань под Белгородом. Когда началась российская спецоперация по защите мирного населения Донбасса, он постоянно выбегал на дорогу и сопровождал все военные колонны.

«Когда они шли, он вставал [у дороги] и отдавал им честь. Кто-то его снял [на видео], и выложил в Интернет. И удивительно, такое простое, искреннее желание ребенка, а движение прокатилось по всей стране. Когда я поехал по району, с которым заключили соглашение о помощи, и когда увидел, что колонны идут, а на них трафареты с нашим Алексеем — не знаю, Владимир Владимирович, было прямо до слез», — рассказал Гладков.

Губернатор также добавил, что когда местные кондитеры узнали про эту историю, то сделали эти шоколадки.

Владимир Путин поблагодарил в свою очередь Гладкова за подарок от Белгородской области.

25 мая Гладков рассказал, что в магазинах шоколад продаваться не будет. Он отметил, что первая партия выпущенного шоколада была отправлена раненым военным в госпитали, а также тем, кто находится на передовой. Также получил сладость и сам мальчик.

18 мая сообщалось, что для первоклассника Алеши, который каждый день приветствует проезжающие мимо колонны участников спецоперации, сотрудники МВД устроили экскурсию. Они рассказали, как учатся профессии полицейского. Кроме того, мальчику вручили специально сшитую для него форму, фуражки офицеров МВД и погоны, а также полицейский автомобиль на радиоуправлении.

12 мая Министерство обороны России в своем Telegram-канале поблагодарило мальчика Лешу из Белгорода за патриотизм.

Снимок экрана 2022-05-13 в 22
Спасибо Леша
Восьмилетний житель Белгородской области по имени Леша каждый раз, когда видит проезжающую мимо его дома военную технику, выбегает на улицу и отдает воинское приветствие проезжающим военнослужащим. Кадры с ним в настоящее время широко распространились в Сети. «Известия» нашли мальчика. Подробности — в фотогалерее
Фото: ИЗВЕСТИЯ
RIAN_8190644
Спасибо Леша
Ребенок прославился благодаря кадрам, на которых мальчик бежит навстречу колонне российской военной техники и отдает ей воинское приветствие
Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец
RIAN_8190651
Спасибо Леша
Вместе со своей мамой, отцом и старшим братом Леша живет в приграничном селе в Белгородской области
Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец
RIAN_8190647
Спасибо Леша
Дом семьи расположен у дороги, а из окон видно военную технику, которая направляется на спецоперацию по защите Донбасса
Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец
RIAN_8190648
Спасибо Леша
По словам самого мальчика, он встречает российских военных, чтобы сделать их счастливыми
Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец
Снимок экрана 2022-05-13 в 22
Спасибо Леша
Каждый день мальчик надевает форму, подаренную мамой. Теперь у него есть и шлемофон, полученный в подарок от одного из российских военнослужащих
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Снимок экрана 2022-05-13 в 22
Спасибо Леша
Автором популярного видеоролика стала мама Леши
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Снимок экрана 2022-05-13 в 22
Спасибо Леша
Шлемофон — не единственный подарок, который получил Леша от военных. Теперь у мальчика есть новая форма, ему также вручили грамоту и флаг
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Снимок экрана 2022-05-13 в 22
Спасибо Леша
Родители мальчика признаются, что изначально записывали видео с сыном на память
Фото: ИЗВЕСТИЯ
photo_2022-05-13_21-33-10
Спасибо Леша
Пользователи Сети называют Лешу настоящим патриотом
Фото: соцсети
Снимок экрана 2022-05-13 в 22
Спасибо Леша
Министерство обороны 12 мая в своем Telegram-канале запустило в честь мальчика хештег #СпасибоЛёша
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Снимок экрана 2022-05-13 в 22
Спасибо Леша
Военнослужащие уже узнают ребенка и приветствуют в ответ
Фото: ИЗВЕСТИЯ

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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