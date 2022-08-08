Путину рассказали историю появления шоколадок «Алешка» после спецоперации

Президенту России Владимиру Путину рассказали о мальчике Алексее из Белгородской области, в честь которого выпустили шоколадки.

Сегодня, 8 августа, состоялась встреча Путина и белгородского губернатора Вячеслава Гладкова. Глава Белгородской области вручил президенту подарок от региона — шоколадки «Алешка» и рассказал историю их создания.

Гладков рассказал, что этот мальчик живет в селе Веселая Лопань под Белгородом. Когда началась российская спецоперация по защите мирного населения Донбасса, он постоянно выбегал на дорогу и сопровождал все военные колонны.

«Когда они шли, он вставал [у дороги] и отдавал им честь. Кто-то его снял [на видео], и выложил в Интернет. И удивительно, такое простое, искреннее желание ребенка, а движение прокатилось по всей стране. Когда я поехал по району, с которым заключили соглашение о помощи, и когда увидел, что колонны идут, а на них трафареты с нашим Алексеем — не знаю, Владимир Владимирович, было прямо до слез», — рассказал Гладков.

Губернатор также добавил, что когда местные кондитеры узнали про эту историю, то сделали эти шоколадки.

Владимир Путин поблагодарил в свою очередь Гладкова за подарок от Белгородской области.

25 мая Гладков рассказал, что в магазинах шоколад продаваться не будет. Он отметил, что первая партия выпущенного шоколада была отправлена раненым военным в госпитали, а также тем, кто находится на передовой. Также получил сладость и сам мальчик.

18 мая сообщалось, что для первоклассника Алеши, который каждый день приветствует проезжающие мимо колонны участников спецоперации, сотрудники МВД устроили экскурсию. Они рассказали, как учатся профессии полицейского. Кроме того, мальчику вручили специально сшитую для него форму, фуражки офицеров МВД и погоны, а также полицейский автомобиль на радиоуправлении.

12 мая Министерство обороны России в своем Telegram-канале поблагодарило мальчика Лешу из Белгорода за патриотизм.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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