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В Совбезе сравнили предложения Зеленского с идеями Гитлера

Медведев: предложение Зеленского призвать к ответственности всех россиян схоже с идеями Гитлера
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости «призвать к ответственности все население России», указав на то, что прежде такие идеи озвучивал только фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер. Об этом во вторник, 9 августа, он написал в своем Telegram-канале.

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«Главный украинский клоун предложил «призвать к ответственности все население России». Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть еще вопросы о природе украинской власти?» — написал Медведев.

Накануне Зеленский призвал западные государства закрыть въезд для всех россиян, назвав закрытие границ «самыми важными санкциями». Его слова приводит газета The Washington Post. Украинский лидер также заявил, что ответственность за конфликт на Украине должны нести все россияне, поскольку они «выбрали это правительство, они не борются с ним».

По его словам, санкции должны касаться и тех россиян, которые покинули страну в знак протеста. Всех россиян за рубежом Зеленский призвал отправить обратно в Россию, пишет «Ридус». При этом сами киевские власти намерены запретить въезд гражданам России в страну на 50 лет.

Ранее в августе политик сообщил, что Киев откажется от дальнейших переговоров с Москвой при проведении референдумов в Донбассе и находящихся под контролем Вооруженных сил РФ южных регионов Украины. Кроме того, он подчеркнул, что украинская сторона ежедневно работает над усилением поставок вооружения и планирует отправлять на передовую более мощные и дальнобойные системы.

Комментируя это заявление Зеленского, депутат Государственной думы от Крымского региона Михаил Шеремет 8 августа отметил, что слова украинского президента не стоит воспринимать всерьез, так как лично он решений не принимает. Депутат также указал на то, что политику «плевать на мнение и право на самоопределение украинского народа», проживающего в освобожденных Херсонской и Запорожской областях.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вел против мирного населения республик. При этом отмечалось, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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