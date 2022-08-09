Мексика прекратила выпуск пива из-за острой нехватки воды на севере

Мексика, крупнейший в мире экспортер пива, должна прекратить производство напитка на севере страны, поскольку регион столкнулся с острой нехваткой воды, заявил в понедельник, 8 августа, президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Пострадавший от засухи север страны не может поддерживать производство пива. Жители Монтеррея, промышленного центра страны, где есть предприятия таких производителей пива, как нидерландская Heineken, уже несколько месяцев страдают от нехватки воды. Лопес Обрадор заявил, что правительство поддержит компании, которые хотят производить пиво на юге или юго-востоке Мексики.

«Это не значит, что мы больше не будем производить пиво, это значит, что мы не будем производить пиво на севере, с этим покончено. Если они хотят продолжать производить пиво, увеличивая производство, тогда вся поддержка будет оказана производителям на юге или юго-востоке», — цитирует Bloomberg мексиканского президента.

Наряду с Heineken мексиканский пивной гигант Grupo Modelo располагает производственными мощностями на севере страны. В конце июля Heineken предложила отказаться от 20% принадлежащих ей прав на водоснабжение в Монтеррее и пожертвовать воду городу, пока он справляется с кризисом.

По словам Лопеса Обрадора, пивным компаниям не будут давать разрешения на строительство заводов и производств в областях, где нет или мало воды. Для этого и существует государство, отметил он.

По данным Института пива, который сотрудничает с министерством торговли США, импортное пиво составляет около 18% от всего потребляемого в США напитка. Согласно данным ведомства, Мексика обеспечила 76% всего пива, импортированного США, в прошлом году.

В Международный день пива, 5 августа, диетолог Вадим Корновой рассказал «Известиям» о полезных свойствах пива. Напиток содержит такие полезные вещества, как фосфор, железо, магний, а хмель в составе напитка способен тормозить рост и размножение многих болезнетворных бактерий.

В мае в российской Ассоциации производителей пива (АПП) «Известиям» рассказали, что подорожание пива в Германии скажется на росте стоимости экспортируемой из этой страны продукции. В этом случае в России популярность импортного пива снизится, а собственное станет для покупателя привлекательнее.