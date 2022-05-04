Пивовары спрогнозировали рост популярности российского пива

Подорожание пива в Германии скажется на росте стоимости экспортируемой из этой страны продукции и в этом случае в России популярность импортного пива снизится. Об этом рассказали «Известиям» в российской Ассоциации производителей пива (АПП) в среду, 4 мая.

Ранее в этот же день генеральный директор Германского союза пивоваров Хольгер Айхелев заявил, что цены на пиво в ФРГ могут вырасти на 30%. Среди причин он указал 250-процентный рост цен на электричество, подорожание солода на 70% и увеличение стоимости европоддонов на 150%.

В АПП ожидают, что в результате подорожания пива в Германии в России вырастет потребительский спрос на более доступные локальные бренды или другие категории.

Говоря об изменении цен на пиво российского производства, в российской ассоциации отметили, что в I квартале 2022 года практически все секторы потребительских товаров испытывали ценовое давление в связи с экономической волатильностью. На пивоваренную отрасль влияли в том числе высокий уровень инфляции, рост цен на рынке сырья и материалов и нарушение логистических цепочек.

«Однако компании-члены АПП принимают все меры для сглаживания роста цен», — добавили там.

Российские пивовары полагают, что ключевую роль могут оказать регуляторные меры, в том числе связанные со снижением давления на пивоваренный рынок и господдержкой. В частности, отрасли необходимы отсрочки и рассрочки по уплате налогов, доступная ликвидность для поддержания операционной деятельности.

В этой связи важно, чтобы ставки акциза на алкоголь остались на прежнем уровне. Это в нынешних условиях чрезвычайно важно для сохранения производственных мощностей и рабочих мест, добавили в ассоциации.

Высокие цены фиксируются не только в сфере пивоварения, но и в топливном секторе. Из-за дорогого бензина в Германии местным водителям приходится ездить на автозаправки во Францию, передает Федеральное агентство новостей.

2 мая глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум указал на невозможность Берлина продержаться без российского газа ближайшие две зимы.

В апреле президент России Владимир Путин сказал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и зашкаливает инфляция, которая, по словам российского лидера, для этих стран носит абсолютно беспрецедентный характер.

На фоне антироссийских санкций, которые были введены из-за проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса, 23 марта президент РФ заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

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