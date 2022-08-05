Диетолог рассказал о полезных свойствах пива

Пиво содержит такие полезные вещества, как фосфор, железо, магний, а хмель в составе напитка способен тормозить рост и размножение многих болезнетворных бактерий. Об этом «Известиям» в Международный день пива, 5 августа, рассказал диетолог Вадим Корновой.

«Ни один врач не порекомендует употреблять алкоголь. Но здесь, как с вином, в малых количествах можно. Хороший напиток, который был сделан с соблюдениями всех требований и норм, 300 г пива в неделю может благотворно повлиять на организм. Хмель способен тормозить рост и размножение многих болезнетворных бактерий. Кроме того, напиток содержит много фосфора, железа, магния, меди, калия и цинка», — указал эксперт.

В то же время он отметил, что пиво является мочегонным напитком, поэтому за счет процесса вымывания организм может потерять много микроэлементов.

«Чрезмерное употребление напитка разрушает суставы, повышает тревожность, уровень агрессии, как и любой алкоголь. В любом случае здесь работает правило — всё хорошо в меру», — резюмировал Корновой.

Праздник, посвященный популярному напитку, начали отмечать во всем мире в 2012 году. День пива выпадает на первую пятницу августа: в 2022 году праздничной датой стало 5 августа. В этот праздник принято прославлять труд людей, связанных с производством пенного напитка, а также собираться в кругу близких друзей. Поклонники пива организуют тематические вечеринки и мероприятия, а в барах и на пивоварнях проходят дегустации.

Ранее, 2 августа, врач-диетолог Сергей Обложко рассказал о том, какой может быть вред от пива для мужчин. Как отметил врач, слова о том, что если пить пиво в небольших количествах, это полезно, — всего лишь мифы, так как напиток является источником большого количества жидкости и лишних калорий. И то и другое может быть опасно для здоровья, отметил специалист.