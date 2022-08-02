Диетолог рассказал об опасности пива для мужчин

Врач-диетолог Сергей Обложко рассказал «Известиям», какой может быть вред от пива для мужчин.

Как отметил врач, слова о том, что если пить пиво в небольших количествах полезно — это всего лишь мифы, так как напиток является источником большого количества жидкости и лишних калорий. И то и другое может быть опасно для здоровья, отметил специалист.

«Человек, который регулярно употребляет большое количество жидкости, может получить не только отеки, но и проблемы с сердцем. Есть такое состояние, которое называется гиперволемия, — это когда у человека в организме слишком большой объем циркулирующей крови, так как вся жидкость поступает в кровь, и это является серьезной нагрузкой на сердце, что может быть очень опасно. Часто жидкие калории, которые в изобилии находятся в пиве, являются причиной набора веса, потому что часто человек не считает высококалорийные напитки за еду и не понимают, что по калорийности бутылка пива может равняться половине шоколадки, что достаточно много для жидкости», — рассказал Обложко.

Врач добавил, что у мужчин, злоупотребляющих пивом, часто встречается пивной живот. Это, прежде всего, увеличение висцерального жира, то есть того жира, который находится в брюшной полости и окутывает внутренние органы. Висцеральное ожирение самое опасное в плане рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа.

В пиве содержится большое количество фитоэстрогенов — веществ, которые по химической структуре напоминают женские половые гормоны. Поэтому мужчины, злоупотребляющие этим напитком, могут отметить снижение либидо (оно может усугубляться развивающимся ожирением) и развитие вторичных половых признаков по женскому типу, например увеличение молочных желез.

23 мая профессор, кандидат медицинских наук, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин рассказал, как избавиться от «пивного живота». По его словам, когда человек отказывается от употребления пива, он перестает «раскисать» и находит в себе силы для большей активности и сжигания накопленных килограммов.

Медик призвал отказаться от употребления любых видов алкоголя, потому что это поможет продлить жизнь и улучшить ее качество.