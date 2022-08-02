Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поздравил российских десантников с Днем ВДВ
Мир
Болтон предрек проблемы Украине из-за нерешительности Байдена
Мир
В ЛНР сообщили об обстреле Стаханова из HIMARS со стороны ВСУ
Мир
Постпред КНР предупредил США о последствиях визита Пелоси на Тайвань
Мир
Зеленский поручил проработать вопрос вручения повесток на АЗС и улице
Мир
Премьер Японии призвал принять меры для создания безъядерного мира
Мир
Блинкен назвал КНР ответственной за возможное обострение из-за Тайваня
Мир
Ракета «Союз» вывела на орбиту спутник для Минобороны РФ
Мир
Байден распорядился передать Украине военную помощь еще на $550 млн
Мир
Число погибших в Донбассе увеличилось вдвое из-за применения ВСУ оружия НАТО
Мир
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Фиджи
Мир
В украинской разведке заявили о консультациях с США перед ударами HIMARS

Диетолог рассказал об опасности пива для мужчин

Диетолог Обложко: у мужчин, которые злоупотребляют пивом, могут быть проблемы с либидо
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-диетолог Сергей Обложко рассказал «Известиям», какой может быть вред от пива для мужчин.

Сняли пенку: как родился известный сорт российского пива
И что делал в Самаре австрийский аристократ

Как отметил врач, слова о том, что если пить пиво в небольших количествах полезно — это всего лишь мифы, так как напиток является источником большого количества жидкости и лишних калорий. И то и другое может быть опасно для здоровья, отметил специалист.

«Человек, который регулярно употребляет большое количество жидкости, может получить не только отеки, но и проблемы с сердцем. Есть такое состояние, которое называется гиперволемия, — это когда у человека в организме слишком большой объем циркулирующей крови, так как вся жидкость поступает в кровь, и это является серьезной нагрузкой на сердце, что может быть очень опасно. Часто жидкие калории, которые в изобилии находятся в пиве, являются причиной набора веса, потому что часто человек не считает высококалорийные напитки за еду и не понимают, что по калорийности бутылка пива может равняться половине шоколадки, что достаточно много для жидкости», — рассказал Обложко.

Врач добавил, что у мужчин, злоупотребляющих пивом, часто встречается пивной живот. Это, прежде всего, увеличение висцерального жира, то есть того жира, который находится в брюшной полости и окутывает внутренние органы. Висцеральное ожирение самое опасное в плане рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа.

В пиве содержится большое количество фитоэстрогенов — веществ, которые по химической структуре напоминают женские половые гормоны. Поэтому мужчины, злоупотребляющие этим напитком, могут отметить снижение либидо (оно может усугубляться развивающимся ожирением) и развитие вторичных половых признаков по женскому типу, например увеличение молочных желез.

23 мая профессор, кандидат медицинских наук, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин рассказал, как избавиться от «пивного живота». По его словам, когда человек отказывается от употребления пива, он перестает «раскисать» и находит в себе силы для большей активности и сжигания накопленных килограммов.

Медик призвал отказаться от употребления любых видов алкоголя, потому что это поможет продлить жизнь и улучшить ее качество.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022