Медик назвал способ избавления от «пивного живота»

Профессор, кандидат медицинских наук, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин рассказал, как избавиться от «пивного живота».

В интервью радио Sputnik в понедельник, 23 мая, специалист отметил, что «пивной живот» является особым типом ожирения, связанным с большими рисками для здоровья и жизни.

Он пояснил, что этот абдоминальный тип ожирения, когда жировая ткань накапливается в районе талии, развивается у мужчин из-за особой культуры употребления пива.

Реклама

«Появление этого типа ожирения у мужчин, которые увлекаются алкоголем, связано с тем, что у нас создалась культура, когда люди пьют и закусывают, сидя перед телевизором. При этом не расходуются калории, и у людей формируется неправильный стереотип поведения», — разъяснил медик.

Как считает медик, избавиться от «пивного живота» можно, частично или полностью отказавшись от пива, пишет НСН. По его словам, когда человек отказывается от употребления пива, он перестает «раскисать» и находит в себе силы для большей активности и «сжигания» накопленных килограммов.

Медик призвал отказаться от употребления любых видов алкоголя, потому что это поможет продлить жизнь и улучшить ее качество.

14 мая врач-диетолог Мария Бакутина рассказала «Газете.Ru», что в образовании «пивного живота» виновны фитоэстрогены: они приводят к росту концентрации в организме женского полового гормона эстрадиола и снижению выработки собственного тестостерона. Она подчеркнула, что «пивной живот» проявится при регулярном употреблении более литра пенного в сутки.

Диетолог посоветовала исключить прием быстрых углеводов, контролировать режим питания — употреблять блюда из клетчатки (свежие фрукты и овощи, зелень, продукты из цельного зерна, мясо и рыбу — нежирных сортов), а также нормализовать сон. По словам специалиста, ложиться спать следует не позднее 23:00 и не есть за три часа до сна, пишет «Ридус».

20 мая специалист в области коррекции веса Алексей Ковальков рассказал о диетах, вредящих здоровью. Самой непригодной эксперт счет белковую диету. По его словам, она наносит сильный удар по почкам, которые могут отказать. Также он добавил, что белковый рацион способен привести к хронической почечной недостаточности, пишет RT.

В тот же день врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова рассказала, какие ежедневные ритуалы помогут похудеть. В частности, стоит обратить внимание на контрастный душ или холодное обливание, поскольку смена температур способствует повышению уровня выработки гормонов, улучшает настроение и тонизирует организм. Благодаря этому у человека снижается аппетит, поэтому он не переедает.

Не менее полезной привычкой для худеющих станет контроль количества выпиваемой жидкости. Она также порекомендовала составлять четкий план питания на следующий день.

Еще одним важным ежедневным ритуалом может стать любая физическая активность после ужина.