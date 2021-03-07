Сняли пенку: как родился известный сорт российского пива

Жигулевское пиво стало таким же привычным идиоматическим оборотом, как астраханский арбуз, липецкая картошка, луховицкие огурцы или тульские пряники. Слабоалкогольный напиток с таким названием выпускают многие российские заводы, но настоящей родиной сорта является Самара. И впервые такое пиво появилось ровно 140 лет назад, 7 марта 1881 года. «Известия» — об истории русского пива с австрийскими корнями.

Австрийский основатель

Само слово «жигули» происходит от тюркского «джигуле», что значит запряженный — так некогда называли бурлаков, издавна селившихся в этой местности на берегу Волги. Топоним упоминается в письменных источниках XVII столетия. Но известным всей стране он стал 140 лет назад, когда его решили использовать для названия самарского пивоваренного завода.

Отцом-основателем этого завода был австрийский подданный Альфред Вакано-Риттер фон Велло. Юноша получил соответствующее дворянскому званию домашнее образование, но довольно неожиданно решил связать свою жизнь с бизнесом и поступил в Венскую коммерческую академию, а по окончании выбрал и вовсе странную для аристократа специализацию — пивоварение.

Вакано успел повоевать и даже побывать в прусском плену, затем работал на многих немецких и австрийских пивных предприятиях, а потом открыл свою фирму по производству и продаже оборудования для пивоваренных заводов. По делам фирмы он стал бывать в России (даже выучил русский язык) и решил вложиться в строительство большого пивоваренного завода в русской провинции.

Сняли пенку Памятная доска, посвященная основателю завода, на фасаде здания Жигулевского пивоваренного завода в Самаре Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Пиво на Руси варили издревле, но производство в основном было кустарное, чаще всего монастырское. Первый же настоящий завод был построен в 1795 году в столице империи. Инициатором стал официальный поставщик двора ее величества английский купец Абрахам Фридрих Крон. Он снабжал императорский двор импортной продукцией, а потом обратился к Екатерине II с идеей строительства русского пивного завода. Императрице эта затея понравилась, и она не только выделила участок земли на берегу Невы, но и вложила в дело 30 тыс. рублей. Завод, правда, вскоре сгорел, но был снова отстроен и даже в несколько раз расширен.

Чуть позже в Петербурге занялись пивоварением и другие коммерсанты: Даниэльсон, Казалет, Полевин, Дурдин. В 1848 году Крон и Казалет объединили свои заводы, создав Калинкинский пивзавод, которому после национализации решением Петросовета будет в 1923 году присвоено имя Степана Разина.

В Москве самыми известными пивзаводами были Шаболовский (сегодня он переоборудован в кондитерскую фабрику «Ударница») и Хамовнический, основанные в 1863 году. А 1875 году появилось еще одно легендарное предприятие — Трехгорный пивзавод. Создан он был благодаря двум энтузиастам — владельцу спиртодрожжевого завода на Дербеневской набережной московскому купцу Б.А. Гивартовскому и молодому пивовару А.А. Кемпе, имевшему опыт работы в Риге и Мюнхене. Вместе они приобрели участок земли возле кладбища за Дорогомиловской заставой, но, так как финансов оказалось недостаточно, они обратились к нескольким уважаемым горожанам с предложением принять участие в создании завода на паях. Так появилось Трехгорное пивоваренное общество, ставшее крупнейшим заводом города. В 1934 году ему присвоили имя советского партийного деятеля Алексея Бадаева.

«Эх, Самара-городок»

Итак, пивное дело в России в эпоху пореформенного промышленного бума развивалось весьма активно, но и рынок был огромен. К тому же крупные заводы были расположены в столичных городах, а стремительно растущие провинциальные индустриальные центры оставались непаханым полем. Именно поэтому Вакано сразу решил, что строить завод он будет именно в провинции. Выбор пал на Самару. Во-первых, из-за удивительного качества местной воды, а во-вторых, из-за транспортного удобства: Волга оставалась одной из главных торговых артерий страны.

6 февраля 1880 года Альфред фон Вакано подал городским властям заявку на участие в аукционе по приобретению участка земли на берегу Волги. В торгах также участвовал богатый местный купец Петр Субботин, но предложение австрийского пивовара оказалось более выгодным, и он получил землю в аренду на 99 лет, обязуясь выплачивать за нее по 2201 рублю «годового оброка». Предложение Субботина было перекрыто всего на 1 рубль, а дальнейшие события указывают на то, что между соперниками мог существовать сговор. Впрочем, не пойман — не вор.

Сняли пенку Здание Жигулёвского пивоваренного завода в Самаре Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Вакано решил построить большой завод, оснащенный по последнему слову техники, но для этого нужны были серьезные средства, которыми австриец не располагал. Тогда он привлек компаньонов — столичного пивовара Морица Фабера и своего бывшего конкурента Петра Субботина. Так появилось «Товарищество Жигулевского пивоваренного завода в Самаре». Впоследствии Вакано выкупит доли своих компаньонов, и завод станет семейным бизнесом.

Завод строили с размахом, и вскоре его корпуса стали одной из визитных карточек города. В Самаре тогда не было электричества, а у Вакано на предприятии действовала своя электростанция. Было закуплено лучшее оборудо вание, завод был оснащен электрическим конвейером, а розлив был полностью механизирован. Для контроля над качеством и создания новых сортов была устроена своя лаборатория.

Менее чем через год — 23 февраля (7 марта по новому стилю) 1881 года — Жигулевский завод выпустил первую продукцию, которой стало пиво сорта «венский лагер», что неудивительно, учитывая происхождение владельца. Уже в первый год было разлито 35 670 ведер пива (ведро — 12,3 л), а к 1914 году объем продукции увеличится до 2,5 млн ведер — третье место в империи после Трехгорного и Калинкинского заводов.

Фото: wikipedia.org Вагоны-ледники c жигулевским пивом. 1895–1905 гг.

К концу века пивоваренный завод уже имел две пятиэтажные солодовни и одну трехэтажную, расположенные в отдельных корпусах столярную и слесарную мастерские, собственный газовый завод, водоперекачивающую установку, фильтровальную станцию и пять жилых домов для специалистов и высококвалифицированных рабочих. Впервые в городе здесь была устроена система парового отопления, питавшаяся горячей водой от заводской котельной. С ее помощью в холодное время года отапливались и жилые корпуса, и многочисленные цеха предприятия. Улицы вокруг комплекса были освещены и асфальтированы, устроены набережные и своя отдельная грузовая пристань. У завода имелись два собственных парохода, 14 барж-ледников, 20 вагонов-ледников, 152 повозки и целый табун из 79 лошадей. Пиво реализовывалось через 42 иногородних представительства, охватывающих все Поволжье, Волго-Уральский район, Среднюю Азию, Казахстан, Западную Сибирь, бассейн Каспийского моря и даже Персию.

Меценат и патриот

Вакано стал одним из самых уважаемых в Самаре горожан благодаря активной гражданской позиции и щедрому меценатству. На свои средства австриец выкупил и подарил городу участок земли для сиротского приюта, участвовал в устройстве городской канализации и системы городского освещения, попечительствовал нескольким учебным заведениям, оплачивал счета Драматического театра, финансировал народные библиотеки, устраивал парки, скверы и детские площадки, отремонтировал городскую набережную, помог с формированием художественного музея, основал местный яхт-клуб.

Фото: wikipedia.org Альфред Филиппович фон Вакано

В неурожайный год Вакано открыл при заводе бесплатные столовые и содержал целый штат фельдшеров и медсестер, которые лечили крестьян. Вакано обратился с просьбой о принятии российского подданства для себя и пятерых своих детей, и прошение было высочайше удовлетворено. Когда началась Первая мировая, пивовар обратился к городской управе с письмом:

Автор цитаты «Считая долгом гражданина не остаться безучастным к тем испытаниям, которые переживает Россия, имею честь представить в распоряжение Городского общественного управления на цели содержания и лечения раненых в боях русских воинов новую, вполне оборудованную больницу на 30–35 коек, находящуюся в г. Самаре, на углу Николаевской и Хлебной улиц, в доме Товарищества Жигулевского пивоваренного завода, причем в течение всей войны я принимаю на себя обязанность содержания и лечения поступающих туда раненых».

С началом войны завод перешел на выпуск безалкогольной продукции (был введен сухой закон), производство кроватей и даже сборку гранат. Однако в атмосфере ура-патриотической истерии Вакано и его старший сын Владимир были обвинены в шпионаже в пользу Австрии и сосланы под домашний арест в Бузулук. Через год обвинения были сняты за отсутствием доказательств, но тут случилась революция, после чего страна погрузилась в хаос гражданской войны. Завод был национализирован, а пожилой пивовар предпочел покинуть большевистскую Россию.

Сняли пенку Цех розлива на Жигулевском пивоваренном заводе в Самаре Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Завод сильно пострадал во время боев за Самару и пребывал в удручающем состоянии. Для восстановления не было ни средств, ни хороших мастеров. Но в 1921 году после объявления нэпа народная власть обратилась за помощью к сыновьям основателя производства. После непростых переговоров Лев, Эрих и Лотар Вакано взяли завод в концессию на 12 лет с бесплатным периодом в три года для его восстановления . В апреле 1923 года завод произвел первую варку пива, а в мае запустил в продажу промышленные партии, сваренные по старым отцовским рецептам. Завод сосредоточился на фирменном «Венском» пиве, постепенно наращивая обороты и увеличивая количество рабочих, однако короткий период нэпа вскоре закончился. В 1929 году Жигулевский завод снова был национализирован и подчинен Государственному тресту бродильной промышленности Средневолжского края («Бродтрест»). Братья Вакано покинули СССР, отказался уезжать лишь старший Владимир, сгинувший в 1930-е в ГУЛАГе.