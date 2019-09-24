Откупорка сосудов: как развлекаются на Октоберфесте

В Мюнхене стартовал знаменитый Октоберфест — самый масштабный народный праздник в мире. В этом году он проходит с 21 сентября по 6 октября. Торжество традиционно разворачивается в центре города, на Лугу Терезы. Это место было названо в честь принцессы Саксонской-Хильдбургхаузской, бракосочетание которой с кронпринцем Людвигом и стало поводом для проведения первого подобного действа 12 октября 1810 года. Традиционные развлечения Октоберфеста — костюмированные шествия, музыка, аттракционы и массовые застолья в специально установленных на Лугу многочисленных пивных палатках. Ежегодно во время праздника гости поглощают несколько миллионов литров пива, бесчисленное количество брецелей и баварских колбасок
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Фото: Global Look Press/dpa/Matthias Balk
Начинается торжество с шествия хозяев пивных палаток. Его возглавляет праздничная упряжка обер-бургомистра, за ней тянутся повозки с пивными бочками. Также в процессии участвует Мюнхенское дитя — символ города, изображенный на его гербе
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Lu Yang
Торжественную процессию сопровождают оркестры, у каждой пивной палатки — свой
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Фото: REUTERS/Andreas Gebert
Установить свои палатки на Лугу имеют право только мюнхенские компании, которые придерживаются местных законов о чистоте пива 1487 и 1516 годов. Всего для гостей открывается 29 павильонов: 14 — гигантских и 15 — маленьких. Многие из них в разгар праздника переполнены, уточнить информацию о свободных местах можно с помощью онлайн-барометра Wiesnbarometer
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Фото: Getty Images/Sean Gallup
Ровно в 12:00 обер-бургомистр вбивает кран в первую бочку пива и произносит заветные слова: O’zapft is! Что означает — откупорено. С этого момента праздник считается открытым
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Фото: Global Look Press/dpa/Matthias Balk
Костюмированное шествие — одно из центральных событий Октоберфеста и одно из самых массовых в мире. В первое воскресенье праздника тысячи людей одеваются в национальные костюмы и проходят несколько километров от здания баварского парламента до Луга Терезы. В процессии участвуют историко-культурные сообщества и музыкальные коллективы из различных районов Баварии, приезжают участники и из других европейских стран
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Фото: Global Look Press/dpa/Tobias Hase
В парке аттракционов можно испытать себя на нескольких видах американских горок, осмотреть окрестности с 50-метрового колеса обозрения, пролететь в свободном полете с 66-метровой башни или прокатиться на традиционных старинных каруселях
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Фото: REUTERS/Andreas Gebert
Особый интерес у посетителей вызывает шоу, которое проводится на Октоберфесте уже более полувека, — это блошиный цирк. Насекомые возят маленькие тележки с грузом, вес которых превышает их собственный в 20 тыс. раз, крутят карусели и играют в футбол
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Фото: Global Look Press/dpa/Matthias Balk
Кроме специального праздничного пива с ярко выраженным солодовым вкусом, на Октоберфесте пьют и молодые вина, крепкий алкоголь. Самые популярные традиционные блюда: Kartoffelsalat и Krautsalat — картофельный и капустный салаты, Weisswurst — белые мюнхенские сосиски, Hendl — жареная курица, Schweinshaxe — свиной окорок, Steckerlfisch — жаренная на вертеле рыба и Brezn — знаменитые соленые крендели
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Фото: Global Look Press/dpa/Matthias Balk
Каждый вторник до 18:00 на фестивале — семейный день со сниженными ценами. Кроме того, на Лугу имеется Familienplatz — площадь, где установлены аттракционы для самых маленьких, организованы катания на пони, продаются специальная еда и напитки. Многие десятилетия на Октоберфесте работает пункт приема потерявшихся детей, где во время поиска родителей за ними присматривают социальные работники и волонтеры
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Фото: Global Look Press/dpa/Tobias Hase
Каждый год на Октоберфест приезжают более 6 млн человек, в основном это жители Баварии и других регионов Германии. Лишь 15% посетителей, по данным организаторов, составляют иностранцы. Цена пива растет год от года: если в 2007-м кружка праздничного напитка стоила около 8 евро, то в 2019-м — порядка 12 евро
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