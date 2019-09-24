Откупорка сосудов: как развлекаются на Октоберфесте

В Мюнхене стартовал знаменитый Октоберфест — самый масштабный народный праздник в мире. В этом году он проходит с 21 сентября по 6 октября. Торжество традиционно разворачивается в центре города, на Лугу Терезы. Это место было названо в честь принцессы Саксонской-Хильдбургхаузской, бракосочетание которой с кронпринцем Людвигом и стало поводом для проведения первого подобного действа 12 октября 1810 года. Традиционные развлечения Октоберфеста — костюмированные шествия, музыка, аттракционы и массовые застолья в специально установленных на Лугу многочисленных пивных палатках. Ежегодно во время праздника гости поглощают несколько миллионов литров пива, бесчисленное количество брецелей и баварских колбасок