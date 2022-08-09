Глава генштаба Канады не ответил на вопрос о присутствии на Украине канадских военных

Глава генштаба Канады Уэйн Эйр не стал комментировать сообщения о том, есть ли на Украине канадские военные, об этом 8 августа сообщил телеканал CBC.

«Мы никогда не будем говорить о негласных или деликатных специальных операциях — подтверждать или отрицать их», — сказал он в интервью телеканалу.

Ранее местные СМИ распространили сообщения о том, что солдаты специальных подразделений Канады находятся на Украине и готовят местных боевиков, проводят разведку и обеспечивают транспортировку вооружений. Подобные публикации журналистов Эйр назвал спекулятивными и «разочаровывающими».

«Если бы это было правдой, это поставило бы наши войска под угрозу. А зачем кому-либо хотеть подвергать опасности канадских военных?» — сказал Эйр.

На прошлой неделе министр обороны Канады Анита Ананд объявила, что в ближайшее время несколько сотен канадских военных начнут подготовку украинских солдат на территории Великобритании.

1 августа украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, позволяющий иностранцам и лицам без гражданства продлить контракт на прохождение службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) на срок до 10 лет.

До этого, 26 июля, стало известно, что Вооруженные сил России ликвидировали свыше 40 наемников на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Большинство боевиков были выходцами из Польши.

23 июля издание Politico заявило о гибели четверых наемников на территории восточной части ДНР. Двое являлись гражданами Канады и Швеции, и двое приехали из США.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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