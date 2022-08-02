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Зеленский разрешил иностранцам продлевать контракт в ВСУ на 10 лет

Зеленский разрешил иностранцам продлевать контракт на службу в ВСУ на 10 лет
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Фото: TASS/Ukrinform via ZUMA Wire
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Иностранцы и лица без гражданства смогут продлить контракт на прохождение службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) на срок до 10 лет. Об этом сообщается в указе президента Украины Владимира Зеленского, подписанном в понедельник, 1 августа.

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«Во время действия особого периода для военнослужащих по их желанию срок прохождения военной службы по новому контракту может быть продлен сроком от 1 до 10 лет, но не более чем до достижения предельного возраста пребывания на военной службе», — говорится в документе.

Также, согласно указу, служащим в ВСУ иностранцам будет предоставляться ежегодный отпуск, продолжительность которого будет зависеть от выслуги лет.

Так, при выслуге менее 10 лет отпуск составит 30 календарных дней, от 10 до 15 лет — 35 дней. Продолжительность отпуска при выслуге от 15 до 20 лет составит 40 дней, при выслуге более 20 лет — 45 дней.

До этого иностранцы могли продлевать контракт на срок до пяти лет.

Ранее, 23 июня, Зеленский анонсировал подготовку реформы армии в стране, не исключив переход к израильской модели.

Кроме того, в феврале Зеленский подписал указ об отмене на Украине призыва на срочную военную службу с 1 января 2024 года. Так, документ предусматривает постепенный переход к формированию ВСУ на профессиональной основе — в частности, внедрение модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращение призыва граждан Украины на срочную службу.

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