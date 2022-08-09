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В России вырос спрос на медицинские маски и антисептики

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Продажи медицинских масок в июле этого года, по сравнению с июнем, выросли на 17%, антисептиков — на 4%. Об этом «Известиям» во вторник, 9 августа, сообщили эксперты ресурса «Чек Индекс» (анализирует данные с более чем 1,1 млн онлайн-касс в России).

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«В начале июля увеличили объемы покупок масок и антисептиков граждане, привыкшие за время пандемии пользоваться ими постоянно. Как правило, это наиболее уязвимые категории россиян и те, кто чаще остальных контактирует с большим числом людей. Остальные же категории граждан начали запасаться СИЗами со второй половины июля — от недели к неделе продажи масок показывали более 20% прироста», — рассказали в компании.

Возвращение спроса на маски связано и с тем, что в ряде регионов они снова становятся обязательными для определенных категорий граждан или для посещения учреждений.

К примеру, с 8 августа в Туве строгий масочный режим ввели в местах массового пребывания людей. В Москве, Санкт-Петербурге и Калужской области масочный режим введен в медучреждениях.

«В текущих условиях уязвимым категориям граждан — пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями — важно не забывать о базовых мерах предосторожности, которые включают в себя ношение масок в людным местах и в общественном транспорте, а также использование антисептических средств», — заявили «Известиям» в Роспотребнадзоре.

Количество новых случаев коронавируса в России за последнюю неделю выросло почти на 66% — до 17,9 тыс., следует из данных сайта Стопкоронавирус.рф. А за месяц с 8 июля (когда зафиксировали 3,5 тыс. заражений) заболеваемость выросла в пять раз.

Подробности читайте в материале «Известий»:

«Масочный нажим: в России вырос спрос на средства защиты от COVID-19»

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