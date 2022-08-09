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Пушков увидел признаки перемен в компромиссах ЕС ради экономии

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Серия мер в странах Евросоюза (ЕС) ради экономии энергии, электричества и воды удивила сенатора Алексея Пушкова, о чем он написал в Telegram в понедельник, 8 августа.

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«В Германии рекомендуют принимать душ раз в неделю, а ежедневно мыть только отдельные места. В Британии, при всех ее дождях, вводят рационирование воды. В Италии будут из мусора делать газ, чтобы восполнить нехватку поставок из России, — написал он.

По мнению Пушкова, в благополучном до недавнего времени западном мире, «что-то меняется», уточняет «Федеральное агентство новостей».

О том, что жителям Великобритании посоветовали сократить время приема душа на минуту для экономии воды, 7 августа сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источники в компаниях по водоснабжению. Согласно программе британского правительства, каждый житель страны должен к 2050 году сократить использование воды с 145 л в день до 110 л. При этом 3 августа стало известно, что жителям графств Кент и Сассекс в Англии временно запретят использовать поливальные шланги из-за рекордного уровня потребления воды на фоне аномальной жары.

Немецким домохозяйствам советовали поддержать усилия властей по экономии электроэнергии в преддверии зимы. Такое заявление 6 августа сделали представители Федерального сетевого агентства Германии.

5 августа страны Евросоюза окончательно приняли план снижения спроса на природный газ на 15% этой зимой. Об этом сказано в релизе Совета стран ЕС. В документе отмечается, что цель снижения спроса на газ — подготовка к возможным перебоям с поставками газа из России.

План Еврокомиссии нашел поддержку не во всех странах ЕС. Так, представители министерства энергетики Франции его не поддержали, аргументировав свое решение тем, что «на Европу надвигается энергетический кризис» и что в таких вопросах необходимо учитывать экспортные возможности каждой из стран.

Вопрос экономии топлива в Европе обострился в середине июня на фоне сокращения поставок по «Северному потоку». Тогда из-за проблем с оборудованием «Газпром» снизил объемы прокачки газа.

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут цены и инфляция зашкаливает. По его словам, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

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