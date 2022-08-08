МО РФ заявило о планах украинских военных взорвать мост в Запорожской области

Украинские боевики планируют взорвать заминированный ранее мост в Запорожской области, чтобы обвинить в этом Россию. Об этом 8 августа сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«…боевики украинских вооруженных формирований в Васиновке Запорожской области заминировали автомобильный мост через реку Жеребец, который планируют взорвать <…> и обвинить российские подразделения в якобы неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры», — заявил Мизинцев.

Он добавил, что украинская сторона намерена освещать провокацию в местных и западных СМИ.

6 августа Мизинцев также заявлял, что украинские боевики готовят масштабную провокацию с гибелью мирного населения в пригороде Славянска Донецкой Народной Республики. По его информации, Киев планирует обвинить Москву в неизбирательных ударах.

По словам Мизинцева, для этого вооруженные формирования Украины развернули минометные расчеты. Они планируют обстрелять места проживания местного населения и беженцев (улица Геологическая) во время раздачи гуманитарной помощи.

Днем ранее в Минобороны России сообщили, что вооруженные силы Украины пытались вызвать огонь ВС РФ по жилым районам в Запорожской области, чтобы обвинить их в неизбирательных ударах.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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