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ВСУ пытались вызвать огонь ВС РФ по жилым районам в Запорожье для дискредитации

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Фото: РИА Новости
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались вызвать огонь ВС РФ по жилым районам в Запорожской области, чтобы обвинить их в неизбирательных ударах. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщили в Министерстве обороны России.

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Как отмечается в сообщении, установлено, что руководством Украины продолжаются активная подготовка и проведение циничных провокаций с гибелью мирного населения для последующей дискредитации и обвинения российских Вооруженных сил в нанесении неизбирательных ударов по объектам социальной инфраструктуры.

«Эти преступные действия санкционированы киевским режимом, который регулярно и целенаправленно создает условия для гибели своих граждан и обвинения в этом Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.

Также в сообщении говорится о том, что вооруженные формирования Украины (ВФУ) продолжают использовать жилые дома, образовательные учреждения и социальные объекты в военных целях.

Накануне Amnesty International опубликовала доклад, в котором говорится, что украинские военные продолжают размещать боевую технику и вооружение в школах и больницах, таким образом нарушая военное право.

Правозащитники зафиксировали, что ВСУ размещали вооружение на объектах гражданской инфраструктуры в 19 городах и населенных пунктах Донбасса и Украины. Также в докладе подчеркивалось, что украинское командование умышленно не эвакуировало местных жителей из соседних зданий.

Однако президента Украины Владимира Зеленского возмутило, что украинские войска обвинили в нарушении международных правовых норм и военного права. Доклад организации он расценил как попытку «переложить ответственность с агрессора на жертву».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил Amnesty International в дезинформационной и пропагандистской кампании против Украины.

На доклад о нарушениях ВСУ в тот же день отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что Россия постоянно уведомляла о приведенных в отчете случаях использования мирного населения в достижении военных целей.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет ведет против мирного населения республик. При этом отмечалось, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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