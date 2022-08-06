В Минобороны предупредили о подготовке масштабной провокации Киева

Украинские боевики готовят масштабную провокацию в пригороде Славянска Донецкой Народной Республики (ДНР), чтобы затем обвинить Россию. Об этом в субботу, 6 августа, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Достоверно известно, что командование ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) силами 72-го центра информационно-психологических операций готовит провокацию с гибелью мирного населения якобы в результате неизбирательных ударов российских вооруженных сил», — сказал он.

По словам Мизинцева, для этого вооруженные формирования Украины развернули минометные расчеты. Они планируют обстрелять места проживания местного населения и беженцев (улица Геологическая) во время раздачи гуманитарной помощи.

Также генерал добавил, что в город прибыли западные журналисты, которые снимут и распространят в СМИ кадры, свидетельствующие об «убийствах мирных жителей русскими».

Накануне в Минобороны России сообщили, что ВСУ пытались вызвать огонь ВС РФ по жилым районам в Запорожской области, чтобы обвинить их в неизбирательных ударах.

Отмечалось, что руководство Украины продолжает активную подготовку и проведение циничных провокаций с гибелью мирного населения для последующей дискредитации и обвинения российских Вооруженных сил в нанесении неизбирательных ударов по объектам социальной инфраструктуры.

Ранее, 4 августа, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий предупредил, что существует возможность провокаций на территории ядерных объектов Украины.

Участники делегации РФ на конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) отметили, что действия ВС РФ не угрожают ядерной безопасности страны. В частности, Запорожская АЭС работает в штатном режиме.

До этого, 3 августа, замминистра обороны РФ Александр Фомин рассказал, что в военном ведомстве заявили, что именно власти Украины настояли на помещении военнопленных в следственный изолятор (СИЗО) в Еленовке, по которому впоследствии был нанесен ракетный удар.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет ведет против мирного населения республик. При этом отмечалось, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».