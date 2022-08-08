Вооруженные силы Украины (ВСУ) 8 августа, по данным украинских СМИ, впервые применили ракету AGM-88 из новых поставок спецсредств НАТО. Оружие целенаправленно бьет по радарам противовоздушной обороны (ПВО).

В свою очередь, в российских интернет-пабликах уже появились кадры обломков AGM-88, найденных на линии фронта.

При этом американская сторона не заявляла публично о поставках такого вида вооружения на Украину и в официальный список военной помощи США эти ракеты не внесены.

Также нигде не оговорено, что AGM-88 можно запускать с наземных установок. По официальным данным, она подвешивается только на самолеты, причем натовского образца, чаще всего на F-16. А максимальная дальность пуска составляет 150 км. О том, что в украинском небе будут летать истребители Североатлантического альянса, также публично нигде не заявлялось.

6 августа член палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Бойберт выразила мнение, что большая часть военной помощи Украине является мошенничеством. Похожее мнение выразила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. По ее словам, судьба Украины никогда не волновала США.

Ранее, 4 августа, в описании к документальному фильму журналистов телеканала CBS говорилось, что большая часть поставляемого на Украину западного оружия, около 70%, не доходит до фронта боевых действий ВСУ.

Отмечалось, что большая часть оружия и военного снаряжения направляется к границе Польши, где союзники США и НАТО быстро переправляют его через границу. Контроль американской стороны заканчивается, когда военная помощь попадает в руки украинских чиновников.

1 августа координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что в новом пакете военной помощи украинской стороне будут дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 155-миллиметровых артиллерийских установок.

Между тем 30 июля в статье для The National Interest эксперты Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон выразили мнение, что американские власти должны склонить Украину к завершению конфликта. В частности, отмечалось, что США и НАТО должны дать четко понять Украине, что Запад ожидает от Киева разрешения ситуации при помощи дипломатии, иначе прекратятся поставки оружия и финансовые транши.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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