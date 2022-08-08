Психолог указала на пользу поглаживания кошек для гипертоников

Людям, страдающим от повышенного давления (гипертонии), полезно гладить кошек, так как это помогает избавиться от статического электричества. Как рассказала 8 августа, во Всемирный день кошек, специалист Московской службы психологической помощи Лариса Тимошина, кошки могут положительно влиять на самоощущение человека, его чувство значимости и нужности.

«Например, они помогают справиться с депрессией. Питомцы оказывают воздействие на человека разными методами. Во-первых, через мурлыканье — звуки частотой 20–50 Гц. Они ускоряют процессы регенерации, укрепляют иммунитет. Даже просто прослушивание мурлыканья ускоряет выздоровление при различных заболеваниях», — цитирует эксперта агентство городских новостей «Москва».

Общение с кошками также помогает нормализовать эмоциональное состояние, расслабиться и повысить настроение.

«Кроме того, тело кошки излучает больше тепла: нормальная температура у нее на три градуса выше, чем у человека. Это полезно при заболеваниях суставов, а также после травм», — пояснила Тимошина.

При этом психолог подчеркнула, что терапия с помощью кошек возможна только в случае, если животное само расположено к человеку. А если в доме много негативной энергии и хозяева относятся к питомцу не очень дружелюбно, то кошка может заболеть и сама.

23 мая также сообщалось, что канадские ученые пришли к выводу, что собаки лучше влияют на организм детей, чем кошки. Выводы сделаны на основании исследования, в рамках которого была получена информация от семей с детьми, страдающими от болезни Крона (воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта).

Полученная информация дала понять, что у людей, которые регулярно контактируют с собаками, здоровая проницаемость кишечника, а также баланс между микробами в ЖКТ и иммунным ответом организма. Стоит отметить, что, как показало исследование, наличие кошки в доме никакой пользы кишечнику ребенка не принесло. По какой причине — ответа пока нет.