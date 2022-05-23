Собаки оказались для здоровья детей полезнее кошек

Канадские ученые пришли к выводу, что собаки лучше влияют на организм детей, чем кошки. Выводы сделаны на основании исследования, в рамках которого была получена информация от семей с детьми, страдающими от болезни Крона.

Отмечается, что в медицине есть гипотеза, которая гласит: менее стерильные условия позволяют лучше развиваться детской иммунной системе, особенно возрасте от 5 до 15 лет. Это подтверждает тот факт, что жители менее развитых государств реже страдают от аутоиммунных заболеваний. Хотя в последнее время возникает всё больше убедительных подтверждений того, что микробиом кишечника на самом деле сказывается на иммунитете. Новое исследование идет в дополнение предыдущим, подчеркивает ведущий автор исследования Уильямс Терпин из Университета Торонто.

Ученым и его командой были изучены 4300 анкет ближайших родственников детей с болезнью Крона. Доктор Терпин получал данные о размере семьи, наличии собак или кошек, проживании на ферме, употреблении непастеризованного молока, качестве питьевой воды и других вещах.

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Полученная информация дала понять, что у людей, которые регулярно контактируют с собаками, здоровая проницаемость кишечника, а также баланс между микробами в ЖКТ и иммунным ответом организма. Стоит отметить, что, как показало исследование, наличие кошки в доме никакой пользы кишечнику ребенка не принесло. По какой причине — ответа пока нет.

«Возможно, владельцы собак чаще выходят на улицу со своими питомцами или живут в районах с большим количеством зелени, что, как было показано ранее, защищает от болезни Крона», — приводится пояснение Терпина в пресс-релизе Американской гастроэнтерологической ассоциации.

Также на микробиоме кишечника позитивно сказывается проживание в большой семье в возрасте до одного года, отметили ученые из Канады.

Болезнь Крона — это воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта, которое может поражать все его отделы от полости рта и до прямой кишки. В число симптомов входят хроническая диарея, боли в животе, потеря веса, утомляемость, снижение аппетита, жар. Болезнь обычно регистрируется в Северной Европе и Соединенных Штатах Америки — от 40 до 150 человек на 100 тыс. жителей. В РФ же — от 3 до 4,5 человека на 100 тыс. жителей.

В конце марта психолог Любовь Крушинских рассказала, что наличие домашнего животного снижает риск появления депрессии и стресса у их хозяев. Она уточнила, что позитивное влияние питомца на хозяина безусловно только в том случае, если человек находится с животным в положительном контакте.