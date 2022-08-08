Эксперт дала советы не поступившим в желаемый вуз абитуриентам

Абитуриенты, которые не прошли по баллам в выбранное высшее учебное заведение на бесплатной основе, могут рассмотреть возможность платного обучения. Об этом 8 августа сообщила руководитель направления «Высшее образование» в Skillbox Надежда Галкина.

Она отметила, что выпускникам стоит присмотреться к опциям получения кредита на обучение. По ее словам, некоторые программы банков позволяют взять необходимую сумму под 3% и выплачивать ее уже после выпуска из вуза и трудоустройства.

Кроме того, специалист предложила абитуриентам поступить туда, куда хватает баллов, а затем перевестись на желаемую специальность.

«Стратегия рабочая, но далеко не всегда. Во-первых, для перевода между программами необходимо свободное бюджетное место на потоке. Во-вторых, программа, на которую есть желание перевестись, должна максимально соответствовать актуальной. Иначе можно не закрыть академическую разницу. В-третьих, все уже полученные оценки должны быть отличными», — заявила Галкина в беседе с «Газетой.Ru».

Также юношам и девушкам не стоит отказываться от идеи взять академический год между школой и вузом, добавила специалист.

«Поработать, поучиться на профильных курсах, попутешествовать, попробовать себя в чем-то новом и отдохнуть. Это возможность дать себе время на самоопределение или более усердную подготовку к пересдаче экзаменов. Поверьте, никто из будущих сокурсников даже не заметит, что вы на год или два старше», — сказала она.

8 июля министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что в 2022 году количество бюджетных мест в высших учебных заведениях увеличено на 38 тыс. мест. Он подчеркнул, что 75% общего количества бюджетных мест направлено в регионы, что позволяет обеспечить бесплатный доступ к высшему образованию на территории всей страны.

В апреле замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев сообщил, что российские вузы не будут повышать стоимость обучения на первом курсе в 2022/23 учебном году. С соответствующей просьбой ведомство обратилось к Российскому союзу ректоров. При этом в контексте второго и старших курсов организация подтвердила доступность индексации цен в соответствии с ранее заключенными договорами, но не выше уровня инфляции, пишет «Москва24».