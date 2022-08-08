Эксперт назвал причины конкуренции за газ между ЕС и развивающимися странами

Одной из причин конкуренции за газ между странами Евросоюза и развивающимися государствами является замедление прироста мощностей по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Европе. Об этом заявил «Известиям» эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов в понедельник, 8 августа.

Накануне немецкая газета Handelsblatt обвинила Евросоюз в том, что Брюссель провоцирует энергокризис в странах третьего мира, отбирая у них СПГ. Вице-президент нефтегазовой компании Shell Стив Хилл назвал ситуацию с топливом в Азии критической. Кроме того, Бангладеш обвинил ЕС в переманивании производителей СПГ на свою сторону. Отмечается, что миллионы людей в развивающихся государствах из-за этого «погружены во тьму».

Резкий рост импорта СПГ в Европе действительно может обернуться снижением доступности сырья для потребителей в других регионах мира, посетовал Родионов. Это было хорошо заметно в IV квартале 2021 года, к началу которого запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПГХ) достигли лишь 75% против 95% годом ранее. Если за первые три квартала прошлого года Европа снизила импорт СПГ в годовом выражении на 17%, до 78 млрд куб. м, то в IV квартале того же года увеличила на 36%, до 33 млрд куб. м, рассказал он.

В результате газ стал менее доступным для азиатских потребителей: Китай, Япония, Южная Корея и Индия за первые три квартала 2021-го увеличили импорт СПГ на 13% в годовом выражении, до 230 млрд куб. м, тогда как как в IV квартале они снизили его импорт на 5%, до 76 млрд куб. м, согласно данным судоходной аналитической компании Refinitiv.

Межрегиональная конкуренция за возможность импорта сжиженного природного газа стимулировала удорожание сырья: если за первые девять месяцев минувшего года средние спотовые цены на голубое топливо в Азии составляли $450 за 1 тыс. куб. м, а в Европе — $385 за 1 тыс. куб. м, то в IV квартале они увеличились до $1260 и $1150 за 1 тыс. куб. м соответственно, отметил эксперт. Согласно данным биржи ICE на 13:48 понедельника, 8 августа, газ на нидерландском хабе TTF в Европе стоит $2099 за 1 тыс. куб. м.

«Одной из причин конкуренции за газ является замедление прироста мощностей по производству СПГ: если в 2018 году по всему миру было введено в строй 13 очередей по производству общей мощностью 62 млрд куб. м в год в регазифицированном виде, то в 2019-м — 11 очередей на 35,5 млрд куб. м в год, а в 2020-м — восемь очередей на 14,8 млрд куб. м в год, согласно подсчетам Global Energy Monitor. В 2021 году объем введенных мощностей снизился до 9,5 млрд куб. м», — рассказал Родионов.

Он добавил, что ситуация несколько улучшилась в первой половине 2022 года, когда в США была введена в строй шестая очередь проекта Sabine Pass LNG (6,8 млрд куб. м в год) и 12 очередей завода Calcasieu Pass LNG (10,2 млрд куб. м в год), а в Мозамбике началась подготовка к запуску проекта Coral-Sul FLNG мощностью 4,6 млрд куб. м в год.

«Однако это вряд ли ослабит межрегиональную конкуренцию на рынке СПГ, которая ближайшей зимой будет подталкивать цены вверх», — констатировал специалист.

В этих условиях обеспечить снижение цен невозможно без наращивания поставок трубопроводного газа из России, на долю которых в 2021 году пришлось 49% европейского газового импорта (при доле СПГ в 32%, а трубопроводных поставок из Ближнего Востока, Северной Африки и прочих республик бывшего СССР — в 19%, согласно данным BP), отметил эксперт.

Более того, необходимость долговременного снижения цен в будущем будет подталкивать ЕС к смягчению санкций на поставку в РФ оборудования для крупнотоннажного производства сжиженного природного газа, отметил он. Это позволит завершить СПГ-проекты, которые находятся в фазе строительства («Арктик СПГ 2») или на предынвестиционной стадии («Обский СПГ»).

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что Европа в целом сократила закупки российского СПГ из-за высоких цен. Однако все поставщики стараются продать СПГ европейским странам, потому что газ там дороже, чем в Азии, — более $2000 за 1 тыс. куб. м против менее $1000 за тот же объем. Аналитик подчеркнул, что в США самые низкие цены — $200–300 за 1 тыс. куб. м.

По словам аналитика, у развивающихся стран нет денег, чтобы покупать газ по таким ценам. Также трейдеры периодически разрывают долгосрочные контракты на поставки с небогатыми странами. Например, трейдер сделал это с Пакистаном, выплатил стране неустойку и объемы голубого топлива, полагающиеся Исламабаду, направил на европейский рынок. И все равно трейдер остался в плюсе, подчеркнул специалист.

Накануне журналисты The Wall Street Journal поделились прогнозом, согласно которому в преддверии зимы ЕС придется столкнуться с Азией в борьбе за поставки газа из РФ. Противостояние с Европой спровоцируют экономический подъем в Китае после карантина, связанного с COVID-19, или холодная зима в Азии, полагают они.

Вопрос экономии топлива в Европе обострился в середине июня на фоне сокращения поставок по «Северному потоку – 1». Тогда из-за проблем с оборудованием «Газпром» снизил объемы прокачки газа.