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Врач назвал главную опасность пива для женщин

Врач Обложко рассказал, чем опасно потребление пива для женщин
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Врач-диетолог Сергей Обложко рассказал «Известиям», чем опасен алкоголь для женщин.

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Врач напомнил, что пиво — это алкогольный напиток, а значит, он опасен. Пить пиво даже в небольших количествах так же вредно, как и другие алкогольные напитки.

Главной опасностью пива для женщин может быть развитие алкоголизма.

«Я бы отметил, что женский алкоголизм коварен. Он часто начинается с легких напитков и в отличие от мужского алкоголизма, который может длиться несколько лет, женский развивается стремительно и очень быстро прогрессирует, то есть стремительно поражает внутренние органы, прежде всего печень и мозг», — подчеркнул Обложко.

По словам врача, длительное систематическое употребление даже легких алкогольных напитков может вызывать серьезные поражения головного мозга.

Ранее, 2 августа, Обложко рассказал о том, какой вред может быть от пива для мужчин. Как отметил врач, в пиве содержится большое количество фитоэстрогенов — веществ, которые по химической структуре напоминают женские половые гормоны. Поэтому мужчины, злоупотребляющие этим напитком, могут отметить снижение либидо и развитие вторичных половых признаков по женскому типу, например увеличение молочных желез.

23 мая профессор, кандидат медицинских наук, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин рассказал, как избавиться от «пивного живота». По его словам, когда человек отказывается от употребления пива, он перестает «раскисать» и находит в себе силы для большей активности и сжигания накопленных килограммов.

Медик призвал отказаться от употребления любых видов алкоголя, потому что это поможет продлить жизнь и улучшить ее качество.

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