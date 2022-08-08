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В Приморье спасли котенка дальневосточного леопарда

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Фото: Пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда»
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В Приморье четырехмесячного детеныша краснокнижного дальневосточного леопарда, оставшегося без матери. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Земля леопарда».

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«Это первый случай вынужденного изъятия дальневосточного леопарда из дикой природы в таком юном возрасте. Котенок был обнаружен за пределами национального парка «Земля леопарда», где находится ядро единственной в мире популяции редчайшей кошки», — говорится в публикации.

Подчеркивается, что государственные инспекторы осуществили отлов котенка с разрешения Росприроднадзора.

Впоследствии животное обследовали ветеринары Центра реабилитации. У леопарда выявили обезвоживание, недобор веса и небольшие ранения. Котенку оказали необходимую помощь и поместили в специальный карантинный блок.

В настоящий момент леопарденок чувствует себя лучше, хорошо питается и быстро идет на поправку.

Эксперты полагают, что детеныш мог отбиться от матери вследствие природного катаклизма. Еще один возможный вариант связан с тем, что в крупных выводках из трех котят у взрослой особи не всегда выходит обеспечить безопасность всех леопардят.

Ранее, 3 апреля, директор национального парка «Земля леопарда» Виктор Бардюк сообщил, что плотность популяции редчайшего дальневосточного леопарда на юго-западе Приморья близка к предельной, в этой связи хищник начал расселяться во все стороны.

Отмечается, что расселяются леопарды и в Китай: там зафиксировано порядка 15 животных.

Ранее в этот день Бардюк сообщил, что территорию «Земли леопарда» планируется расширять в связи с ростом популяции редчайшего дальневосточного леопарда.

21 марта руководство «Земли леопарда» приступило к установке мониторинговых станций в Уссурийском заповеднике. Фотоловушки необходимы для фиксации численности леопардов, их естественной миграции и отслеживания особей.

До этого, 12 января, сообщалось, что фотоловушки впервые за всё время исследований зафиксировали дальневосточного леопарда в части Надеждинского района Приморья, куда он мог попасть только после пересечения Транссибирской магистрали. Ученые считают, что такая миграция леопардов является хорошим знаком, говорящим об увеличении популяции дальневосточных леопардов.

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