Прямой эфир
Происшествия
Машина загорелась на проезжей части в Северном Медведково
Спорт
Российский фигурист Мозалев побил личный рекорд на чемпионате Европы
Мир
В МИД России оценили перспективы исключения Чехии из списка недружественных стран
Мир
Захарова заявила о публичном объявлении Германией войны Telegram
Мир
В МИДе выразили надежду получить ответ от НАТО на предложения по безопасности
Мир
Военный эксперт заявил о высоком уровне ракетных технологий КНДР
Туризм
Россияне остались недовольны качеством сервиса на отечественных курортах
Общество
Зимний дворец в Петербурге перекрасят
Мир
Литва расторгла договор о железнодорожном транзите белорусских удобрений
Экономика
В бундестаге назвали политической ошибкой блокирование запуска СП-2

Ученые впервые заметили леопарда за Транссибирской магистралью

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дальневосточного леопарда зафиксировали в части Надеждинского района Приморья, куда он мог попасть только после пересечения Транссибирской магистрали. Животное запечатлели фотоловушки. Такое наблюдение сделано впервые в истории изучения, утверждают в WWF России.

Самца леопарда заметили на земле охотхозяйства «Северная». Специалисты считают, что, вероятнее всего, леопард пересек урбанизированную долину реки Раздольной, Транссиб и вышел в историческую часть ареала в южном Сихотэ-Алине.

В ближайшее время ученые отправятся в это охотхозяйство для исследования участка, который посетил редкий хищник. Они считают, что такая миграция леопардов является хорошим знаком, говорящим об увеличении популяции дальневосточных леопардов. Им становится тесно, и они идут в Китай, в сторону Сихотэ-Алиня и на северо-запад Приморского края, пишет Vostokmedia.

Ранее сообщалось, что на территории Красноармейского района Приморского края обнаружили останки краснокнижного амурского тигренка с признаками смерти от рук человека. Их отправили в Уссурийск на экспертизу, в этом государству оказывает помощь АНО «Центр «Амурский тигр».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022