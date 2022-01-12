Ученые впервые заметили леопарда за Транссибирской магистралью

Дальневосточного леопарда зафиксировали в части Надеждинского района Приморья, куда он мог попасть только после пересечения Транссибирской магистрали. Животное запечатлели фотоловушки. Такое наблюдение сделано впервые в истории изучения, утверждают в WWF России.

Самца леопарда заметили на земле охотхозяйства «Северная». Специалисты считают, что, вероятнее всего, леопард пересек урбанизированную долину реки Раздольной, Транссиб и вышел в историческую часть ареала в южном Сихотэ-Алине.

В ближайшее время ученые отправятся в это охотхозяйство для исследования участка, который посетил редкий хищник. Они считают, что такая миграция леопардов является хорошим знаком, говорящим об увеличении популяции дальневосточных леопардов. Им становится тесно, и они идут в Китай, в сторону Сихотэ-Алиня и на северо-запад Приморского края, пишет Vostokmedia.

Ранее сообщалось, что на территории Красноармейского района Приморского края обнаружили останки краснокнижного амурского тигренка с признаками смерти от рук человека. Их отправили в Уссурийск на экспертизу, в этом государству оказывает помощь АНО «Центр «Амурский тигр».