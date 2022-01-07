В Приморье нашли убитого амурского тигренка

В Приморье нашли труп краснокнижного амурского тигренка с признаками смерти от рук человека. Об этом 7 января сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

«На территории Красноармейского района обнаружен труп амурского тигра с признаками смерти от рук человека. В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Труп животного отправили в Уссурийск на экспертизу, в этом государству оказывает помощь АНО «Центр «Амурский тигр», — приводит «РИА Новости» заявление ведомства.

Как уточнил представитель министерства, ранее ответственность за убийство краснокнижного животного была ужесточена. Такие преступления могут караться реальным сроком лишения свободы с крупным денежным штрафом. Кроме того, виновные обязаны компенсировать ущерб, причиненный особо охраняемым объектам животного мира.

«В случае с тигром сумма иска составляет более 2 млн рублей», — отметил он.

15 декабря в министерство природных ресурсов Хабаровского края поступила информация о больном тигренке, обнаруженном под крыльцом жилого дома в поселке Шумный Вяземского района. Прибывшие на место госинспекторы увидели двух погибших тигрят возрастом около трех-четырех месяцев.

Ситуацию с найденными животными взял под контроль глава Минприроды РФ Александр Козлов. По его словам, если выяснится, что тигров убили, будет возбуждено уголовное дело.