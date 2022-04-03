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Леопарды в Приморье начали расселяться из-за высокой плотности популяции

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Плотность популяции редчайшего дальневосточного леопарда на юго-западе Приморья близка к предельной, в той связи хищник начал расселяться во все стороны. Об этом 3 апреля рассказал директор национального парка «Земля леопарда» Виктор Бардюк.

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«Плотность популяции, по оценкам ученых, близка к предельной, поэтому леопарды расселяются. Подросшие самцы идут искать себе новые участки для охоты. Они осваивают новые территории, идут во все стороны. Ареал растет пространственно, это хорошо», — рассказал он «РИА Новости».

По словам директора парка, зафиксировано порядка пяти леопардов в Полтавском заповеднике, есть информация о появлении в Комиссаровском заказнике. Также леопарды идут на восток — один подтвержден в районе Алексеевки. Идут и на юг, на границу с КНДР, фиксируются в районе Славянки. Расселяются леопарды и на запад — в Китай, там зафиксировано порядка 15 животных.

«То есть звери заходят до 40 км на территорию КНР, большая часть возвращается, а некоторые остаются там, рожают детенышей. Процесс расселения будет идти и дальше, и в КНДР леопарды будут идти. Надеемся, что путем реинтродукции в Уссурийском заповеднике, с помощью создания экокоридора мы «восполним» южный Сихотэ-Алинь», — добавил Бардюк.

Ранее в этот день директор учреждения сообщил, что территорию «Земли леопарда» планируется расширять в связи с ростом популяции редчайшего дальневосточного леопарда.

Ранее, 21 марта, руководство «Земли леопарда» приступило к установке мониторинговых станций в Уссурийском заповеднике. Фотоловушки необходимы для фиксации численности леопардов, их естественной миграции и отслеживания особей.

До этого, 12 января, сообщалось, что фотоловушки впервые за всё время исследований зафиксировали дальневосточного леопарда в части Надеждинского района Приморья, куда он мог попасть только после пересечения Транссибирской магистрали. Ученые считают, что такая миграция леопардов является хорошим знаком, говорящим об увеличении популяции дальневосточных леопардов.

Отмечается, что Уссурийский заповедник является потенциально безопасным местом для расселения и реинтродукции кошачьих. «Земля леопарда» также имеет самую большую в России сеть фотомониторинга.

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