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В Приморье расширят границы нацпарка «Земля леопарда»

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Территорию национального парка «Земля леопарда» в Приморье планируется расширять в связи с ростом популяции редчайшего дальневосточного леопарда. Об этом 2 апреля сообщил директор учреждения Виктор Бардюк.

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«Мы сейчас такую работу ведем совместно с правительством Приморья. Планируем расширить территорию за счет Полтавского заказника, части Хасанского природного парка на юге и включить участки бывшего леопардового заказника. На большей его территории создан нацпарк «Земля леопарда», но какие-то части остались неохваченными — это порядка 5 тыс. га в Хасанском районе. Это достаточно большая территория, ее включим в состав нацпарка», — рассказал он «РИА Новости».

Ранее, 21 марта, руководство «Земли леопарда» приступило к установке мониторинговых станций в Уссурийском заповеднике. Фотоловушки необходимы для фиксации численности леопардов, их естественной миграции и отслеживания особей.

До этого, 12 января, сообщалось, что фотоловушки впервые за всё время исследований зафиксировали дальневосточного леопарда в части Надеждинского района Приморья, куда он мог попасть только после пересечения Транссибирской магистрали. Ученые считают, что такая миграция леопардов является хорошим знаком, говорящим об увеличении популяции дальневосточных леопардов.

Отмечается, что Уссурийский заповедник является потенциально безопасным местом для расселения и реинтродукции кошачьих. «Земля леопарда» также имеет самую большую в России сеть фотомониторинга.

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