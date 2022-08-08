Почти 40% американцев не захотели переизбрания Байдена или Трампа

Почти 40% опрошенных американцев посчитали «худшим сценарием» переизбрание действующего американского лидера Джо Байдена или экс-главы США Дональда Трампа на еще один президентский срок. Об этом пишет издание The Hill со ссылкой на опрос Yahoo News-YouGov.

В опросе принимали участие как приверженности демократической партии, так и республиканцы. 37% американцев выразили свое негативное отношение к избранию Трампа на пост президента страны, 35% высказали соответствующую позицию по отношению к Байдену.

Уточняется, что 85% демократов и 25% республиканцев выступают против предложения Трампа в 2024 году. Тогда как 43% демократов и 84% республиканцев выступают против действующего лидера.

Кроме того, только 30% демократов или независимых респондентов, склоняющихся к демократам, заявили, что хотели бы видеть вице-президента Камалу Харрис в роли будущей главы Штатов.

Около трети республиканцев и независимых респондентов, склоняющихся к республиканцам, заявили, что предпочли бы видеть губернатора Флориды Рона ДеСантиса кандидатом от республиканцев, а 44% поддержали Трампа.

Ранее, 4 августа, обозреватель Дуг Бэндоу в статье для портала The American Conservative назвал президента США Джо Байдена внешнеполитическим алкоголиком, поскольку его поведение на мировой арене нелогично. По его мнению, США движутся к национальному банкротству из-за политики Байдена, который втянул страну в больше количество конфликтов на мировой арене.

Накануне в телеэфире ведущий Fox News Карл Роув подчеркнул, что Демократическая партия США не позволит действующему главе страны Байдену избираться еще на один президентский срок в 2024 году.

Между тем, 29 июля, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что нынешний американский президент планирует переизбираться на президентский пост в 2024 году. При этом она отказалась комментировать негативные опросы общественного мнения.

Ранее, 14 июля, Дональд Трамп объявил о намерении принять участие в президентских выборах 2024 года. Республиканец выразил уверенность в победе, несмотря на предшествующие окончательному решению сомнения.

21 июня экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что действия Байдена в условиях кризиса на Украине могут закончиться мировой войной. Он назвал политику действующей администрации США безумием.