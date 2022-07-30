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В США вновь подтвердили намерение Байдена переизбираться в 2024 году

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Фото: REUTERS/The News Access/Cover Images/Sanjeev Singhal
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Нынешний американский президент Джо Байден планирует переизбираться на президентский пост в 2024 году. Об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объявила на брифинге 29 июля, трансляция которого опубликована на YouTube-канале американского ведомства.

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«Мы далеки от этого, поэтому я не буду говорить о частностях, а также опросах общественного мнения, потому что я по эту сторону трибуны», — также сказала Жан-Пьер.

Это не первый раз, когда представитель американского лидера говорит о намерении Байдена выдвигаться на выборах 2024 года, несмотря на нежелание 75% сторонников демократов видеть его в качестве кандидата. Как ранее отмечала Карин Жан-Пьер, администрацию США «не волнуют опросы».

18 июля были опубликованы результаты проведенного Morning Consult опроса, согласно которым избиратели 44 из 50 американских штатов не одобряют работу президента США. Представленный результат оставляет Байдена в заметно худшем положении перед промежуточными выборами, чем Дональда Трампа и его партию в 2018 году, сообщили аналитики.

Обозреватель The New York Times Питер Бейкер 10 июля выразил мнение, что Байден вряд ли сможет баллотироваться на второй срок по состоянию здоровья. Возраст может стать помехой не только для принятия решений, но и для длительных поездок, предусмотренных предвыборной кампанией.

Также в апреле о намерении баллотироваться повторно Байден рассказал бывшему американскому президенту Бараку Обаме. В 2024 году, когда может начаться второй президентский срок Джо Байдена, ему будет 82 года.

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