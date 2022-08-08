Появились кадры работы РСЗО «Град» по позициям ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Западного военного округа (ЗВО) при выполнении огневых задач по уничтожению позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

Удары наносятся по артиллерийским батареям ВСУ, скоплениям живой силы и бронетехнике.

Отмечается, что после каждой стрельбы машины скрытно меняют позицию, перезаряжаются и наносят новый удар.

Как уточнили в оборонном ведомстве, заряжание происходит вручную. Ракеты бывают разными в зависимости от задач, однако практически любой боеприпас весит около 60 кг.

В МО объясняют, что батарея «Градов» бьет по противнику на 15 км. Стреляют они единым залпом, чтобы уничтожить большое скопление сил противника.

«Я здесь с первых дней. В мои обязанности входит — выехать по задаче, отработать по целям. Включить привод, помочь наводчику навестись, произвести залп. Бывает на дню очень много целей. Отрабатываем быстро и слаженно…», — рассказал водитель БМ‐21 «Град».

Ранее, 7 августа, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в Николаевской области уничтожен арсенал с 45 т боеприпасов, которые армия Украины получила от стран НАТО.

По словам Конашенкова, также в рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град», два взвода орудий «Мста-Б».

До этого, 28 июля, МО РФ опубликовало кадры боевой работы расчетов РСЗО «Град» артиллерийских подразделений первого армейского корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики (НМ ДНР).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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