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Появились кадры работы РСЗО «Град» по позициям ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Западного военного округа (ЗВО) при выполнении огневых задач по уничтожению позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

Удары наносятся по артиллерийским батареям ВСУ, скоплениям живой силы и бронетехнике.

Отмечается, что после каждой стрельбы машины скрытно меняют позицию, перезаряжаются и наносят новый удар.

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Как уточнили в оборонном ведомстве, заряжание происходит вручную. Ракеты бывают разными в зависимости от задач, однако практически любой боеприпас весит около 60 кг.

В МО объясняют, что батарея «Градов» бьет по противнику на 15 км. Стреляют они единым залпом, чтобы уничтожить большое скопление сил противника.

«Я здесь с первых дней. В мои обязанности входит — выехать по задаче, отработать по целям. Включить привод, помочь наводчику навестись, произвести залп. Бывает на дню очень много целей. Отрабатываем быстро и слаженно…», — рассказал водитель БМ‐21 «Град».

Ранее, 7 августа, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в Николаевской области уничтожен арсенал с 45 т боеприпасов, которые армия Украины получила от стран НАТО.

По словам Конашенкова, также в рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град», два взвода орудий «Мста-Б».

До этого, 28 июля, МО РФ опубликовало кадры боевой работы расчетов РСЗО «Град» артиллерийских подразделений первого армейского корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики (НМ ДНР).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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