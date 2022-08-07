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Военные уничтожили под Николаевом 45 т боеприпасов от стран НАТО
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Военные уничтожили под Николаевом 45 т боеприпасов от стран НАТО

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В Николаевской области уничтожен арсенал с 45 т боеприпасов, которые армия Украины получила от стран НАТО. Об этом 7 августа сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга.

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«Уничтожен арсенал в районе Вознесенска Николаевской области, на котором было складировано 45 т боеприпасов, недавно поставленных ВСУ странами НАТО», — сказал он.

По словам Конашенкова, также в рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град», два взвода орудий «Мста-Б».

«Уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики, пять складов боеприпасов, в том числе склад боеприпасов, оборудованный в одном из цехов Свято-Ильинского машиностроительного завода в районе Дачное Донецкой Народной Республики», — добавил представитель Минобороны РФ.

Накануне Конашенков сообщал, что Воздушно-космические войска России (ВКС РФ) России уничтожили более 80 наемников и 11 единиц техники в результате удара по опорному пункту иностранного легиона в Днепропетровской области.

3 августа высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в районе населенного пункта Радехов Львовской области уничтожена база хранения с поступившим киевскому режиму из Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства. 30 июля сообщалось, что Польша передаст украинским войскам восемь самоходных гаубиц Krab, они уже готовы к отправке.

27 июля ВКС России ликвидировали до 500 националистов 92-й механизированной бригады ВСУ и большое количество военной техники под Харьковом.

Москва неоднократно призывала западные страны перестать накачивать Киев оружием. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, поставляя вооружение на Украину, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных, участвующих в спецоперации.

Страны Запада нарастили военную поддержку Украины с начала проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

Москва неоднократно призывала западные страны перестать накачивать Киев оружием. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, поставляя вооружение на Украину, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных, участвующих в спецоперации.

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