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Генпрокурор РФ Краснов обвинил боевиков «Азова» в убийствах детей

Генпрокурор РФ Краснов: боевики «Азова» используют запрещенные методы войны, включая убийства детей
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Фото: Global Look Press/Mykhaylo Palinchak
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Боевики группировки «Азов» (признана в РФ террористической организацией) используют запрещенные методы войны, включая убийства детей. Об этом 8 августа заявил генпрокурор России Игорь Краснов в интервью газете «Коммерсант».

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Он отметил, что были собраны доказательства, которые свидетельствуют о совершении боевиками «Азова» преступлений экстремистской и террористической направленности, в том числе факты участия обученных в нем наемников в военных действиях, обеспечении их оружием и боеприпасами.

«Преступления, совершенные боевиками «Азова», могут сравниться по своей жестокости лишь с действиями немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы Второй мировой войны. Мы установили факты, свидетельствующие о том, что боевиками «Азова» взяты за основу труды идеологов фашизма, включая нацистскую символику и лозунги», — сказал Краснов.

Прокурор подчеркнул, что подача в Верховный суд России иска о признании «Азова» террористической организацией и запрете ее деятельности на территории РФ была безусловной и очевидной.

Несмотря на то, что судебное заседание проходило в закрытом режиме, в открытой его части смогли выступить правозащитники, журналисты, общественные деятели.

«[Они] представили видео- и аудиоматериалы, в том числе показания очевидцев, о совершаемых боевиками пытках и убийствах мирных граждан, включая малолетних детей, умышленных нападениях на гражданские объекты, минировании и закладывании взрывных устройств в местах пребывания гражданского населения», — подытожил Краснов.

Ранее, 2 августа, сообщалось, что Верховный суд РФ признал украинскую радикальную националистическую группировку «Азов» террористической организацией и запретил его деятельность на территории России.

Между тем 6 августа стало известно, что нанесенный ВСУ удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по СИЗО в Еленовке Донецкой Народной Республики (ДНР) убил около 20 боевиков полка «Азов» перед тем, как они должны были предстать перед судом региона.

До этого, 3 августа, замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил, что вооруженные формирования Украины нанесли удар по СИЗО в Еленовке сразу после того, как пленные боевики полка «Азов» начали давать показания. Приказ отдало руководство Украины — когда стало ясно, что на допросах разоблачают их преступления, в том числе и против мирных граждан.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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