Около 20 «азовцев» погибли в результате удара ВСУ по СИЗО в Еленовке

Нанесенный ВСУ удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по СИЗО в Еленовке Донецкой Народной Республики (ДНР) убил около 20 боевиков полка «Азов» (признан в РФ террористической организацией) перед тем, как они должны были предстать перед судом региона. Об этом 6 августа сообщает ТАСС со ссылкой на представителя следственных органов.

«В результате удара украинскими военнослужащими по СИЗО в Еленовке было убито порядка 20 «азовцев», среди которых были фигуранты уголовных дел, готовых к передаче в суд», — отметил собеседник агентства.

По его словам, уголовные дела в отношении убитых будут закрыты. При этом показания, которые давали «азовцы», используют в рамках расследования дел других обвиняемых.

Удар по следственному изолятору в Еленовке был нанесен в ночь на 29 июля. Тогда появилась информация, что погибли 50 украинцев, еще 193 получили ранения. Также ранения различной степени тяжести получили еще восемь сотрудников изолятора.

Следственный комитет России (СК РФ) 5 августа объявил, что расследует обстоятельства обстрела украинской стороной колонии в Еленовке. Отмечается, что действия киевских силовиков были заранее спланированы, об этом говорят такие факторы, как точность и кучность попадания ракет.

Киев преследовал цель — уничтожить свидетелей совершенных преступлений в отношении мирного населения, добавили в ведомстве.

Как заявил 3 августа замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке сразу после того, как пленные боевики полка «Азов» начали давать показания. Он пояснил, что украинские военные испугались того, что пленные расскажут правду о преступлениях ВСУ.

Раненный во время удара пленный «азовец» Артем Зубов назвал предательством удар ВСУ по своим же сослуживцам. Он уточнил, что удар был сильным, мужчина получил ранения рук и ног.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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