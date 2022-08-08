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ООН призвала защищать мирных украинцев после доклада Amnesty International

ООН призывает к защите мирных граждан на Украине на фоне информации о преступлениях ВСУ
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Фото: Global Look Press/Sascha Steinach via www.imago-im
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ООН настаивает на необходимости защитить мирное население в зонах боевых действий на Украине. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

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«На протяжении этого [конфликта] призыв генерального секретаря ООН был ясен. Мы всегда выступали и продолжим призывать к защите гражданских лиц», — подчеркнул он в разговоре с ТАСС.

Заявление было сделано в связи с публикацией доклада правозащитной организации Amnesty International о нарушениях международных правовых норм и военного права служащими Вооруженных сил Украины (ВСУ).

4 августа Amnesty International заявила, что украинские военные продолжают размещать боевую технику и вооружение в школах и больницах, таким образом нарушая военное право. Организация задокументировала, что ВСУ ставили мирное население в рискованное положение.

Доклад прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Его возмутило, что украинские войска обвинили в нарушении международных правовых норм и военного права. Доклад организации он расценил как попытку «переложить ответственность с агрессора на жертву».

Гендиректор Amnesty International Агнес Калламар, комментируя заявление украинского лидера, подчеркнула, что выводы доклада были основаны на доказательствах, собранных правозащитниками в ходе обширных расследований, которые проводились в соответствии со строгими правовыми стандартами и процедурами.

В МИД РФ со своей стороны заявили, что регулярно уведомляли мировую общественность о случаях использования мирного населения в достижении военных целей.

6 августа глава украинского бюро Amnesty International Оксана Покальчук приняла решение об уходе с занимаемого ею поста после скандала вокруг публикации о преступлениях ВСУ. Она уточнила, что ее попытка добиться удаления документа и публикации нового не увенчалась успехом.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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