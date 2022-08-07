Американцы поддержали слова основателя Pink Floyd об Украине и НАТО

Пользователи американского сегмента социальной сети Twitter поддержали одного из основателей британской группы Pink Floyd Роджера Уотерса, заявившего, что именно расширение НАТО спровоцировало украинский кризис. Свои комментарии они оставили 7 августа в обсуждениях соцсети.

Большая часть пользователей высоко оценила попытку музыканта разоблачить пропаганду западных СМИ по ситуации на Украине.

«Уотерс попал в яблочко. (Президент РФ Владимир) Путин предупреждал о намерениях НАТО разместить на Украине пусковые установки малой и средней дальности», — написал один из пользователей.

Другой отметил, что расширение НАТО в восточноевропейских странах поддерживается исключительно США и местными олигархическими элитами. Как он полагает, вступление в состав альянса в Восточной Европе не является волеизъявлением народа в классическом понимании.

Высказывания Уотерса относительно геополитической ситуации в мире вызывают уважение, считает еще один пользователь, поскольку крайне мало публичных людей такой величины осмелились сказать правду.

«Так держать, Роджер! Твой голос нужен нам сейчас больше, чем когда-либо», — добавил он.

Ранее в воскресенье посол Украины в Вене Александр Щерба резко отреагировал на заявление одного из основателей британской рок-группы Pink Floyd относительно российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Он обвинил музыканта в лицемерии и популизме, так как, по его словам, Уотерс не раз заявлял противоположные точки зрения относительно ситуации на Украине.

6 августа Уотерс в ходе интервью телеканалу CNN заявил, что считает президента США Джо Байдена виновным в разжигании ситуации на Украине, и назвал это преступлением. Он также выразил мнение, что текущая ситуация является реакцией России на продвижение НАТО к ее границам.

29 июня Владимир Путин назвал действия украинских властей в Донбассе геноцидом. Глава государства отметил, что Россия будет стремиться к формированию более демократического и справедливого мира, в котором гарантировались бы права всех народов.

В августе 2018 года музыкант Уотерс попал в базы данных сайта «Миротворец», его персональная карточка появилась в разделе «Чистилище». Рокера внесли в базу за «антиукраинскую пропаганду и покушение на территориальную целостность Украины».

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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